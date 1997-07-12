Принцесса Мононоке, 1997

Защищая свою деревню от бога-кабана, самоуверенный молодой воин по имени Аситака подвергается смертельному проклятию. Чтобы спасти свою жизнь, он должен отправиться в западные леса. Оказавшись там, он оказывается втянут в битву между людьми и богами леса, которых возглавляет прекрасная и храбрая девушка, принцесса Мононоке, выращенная богом-волком. Аситака замечает ростки добра у обеих сторон конфликта и пытается остановить поток крови, но это лишь встречает враждебность с обеих сторон, поскольку каждая из них видит в нем поддержку врага…
Юный принц Ашитака, убив вепря, навлек на себя смертельное проклятие. Старая знахарка предсказала ему, что только он сам способен изменить свою судьбу. И отважный воин отправился в опасное путешествие. Так он оказался в загадочной стране, где люди под предводительством злой госпожи Эбоши воевали с обитателями леса: духами, демонами и гигантскими существами, каких Ашитака раньше никогда не видел.
И была с ними принцесса Мононоке — повелительница зверей и дочь волчицы. Теперь судьба всех зависит только от одного воина — принца Ашитаки…