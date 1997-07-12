Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Принцесса Мононоке Принцесса Мононоке
Киноафиша Фильмы Принцесса Мононоке
Mononoke-hime / Princess Mononoke

Принцесса Мононоке, 1997

1997 / Япония
8.2 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Защищая свою деревню от бога-кабана, самоуверенный молодой воин по имени Аситака подвергается смертельному проклятию. Чтобы спасти свою жизнь, он должен отправиться в западные леса. Оказавшись там, он оказывается втянут в битву между людьми и богами леса, которых возглавляет прекрасная и храбрая девушка, принцесса Мононоке, выращенная богом-волком. Аситака замечает ростки добра у обеих сторон конфликта и пытается остановить поток крови, но это лишь встречает враждебность с обеих сторон, поскольку каждая из них видит в нем поддержку врага…

  • Режиссер и сценарист фильма, великий Хаяо Миядзаки, лично исправил или даже полностью перерисовал более 80 000 из 144 000 анимационных ячеек фильма.
  • Когда Харви Вайнштейн получил права на дистрибуцию фильма в США, он настоял на более короткой версии фильма, которую бы лучше приняла американская аудитория. Однако Миядзаки все еще был расстроен сильно сокращенной версией его фильма «Навсикая из Долины ветров», поэтому отказался. Несколько дней спустя продюсер Studio Ghibli Тосио Судзуки отправил в офис Вайнштейна катану с надписью НЕ РЕЗАТЬ, выгравированной на лезвии. Позже фильм был выпущен в США в полной версии а Миядзаки просто улыбнулся и заявил: «Я победил его».

Юный принц Ашитака, убив вепря, навлек на себя смертельное проклятие. Старая знахарка предсказала ему, что только он сам способен изменить свою судьбу. И отважный воин отправился в опасное путешествие. Так он оказался в загадочной стране, где люди под предводительством злой госпожи Эбоши воевали с обитателями леса: духами, демонами и гигантскими существами, каких Ашитака раньше никогда не видел.

И была с ними принцесса Мононоке — повелительница зверей и дочь волчицы. Теперь судьба всех зависит только от одного воина — принца Ашитаки…

8.2 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 24 июня 2010
Премьера в мире 12 июля 1997
Возраст 12+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
В ролях
Йоджи Мацуда
Юрико Ишида
Юко Танака
Масахико Нишимура
Каору Кобаяси
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Ветер крепчает
Ветер крепчает (2013)
7.9428573
Ловцы забытых голосов
Ловцы забытых голосов (2011)
7.5
Девочка, покорившая время
Девочка, покорившая время (2006)
7.642857
Унесенные призраками
Унесенные призраками (2001)
8.639535
Мой сосед Тоторо
Мой сосед Тоторо (1988)
7.734177
Постер мультфильма Принцесса Мононоке 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Принцесса Мононоке смотреть онлайн

Принцесса Мононоке
Смотреть
онлайн

Похожие фильмы онлайн

Ветер крепчает
 
Унесенные призраками
 
Мой сосед Тоторо
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
bazieva9551 18 июля 2019, 15:07
Нет времени объяснять, беги в кино на этот шедевр!!!
Отзывы Написать
57 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Принцесса Мононоке
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Перед этим скромным седовласым японцем склоняют головы сильнейшие мира кино, признавая его гениальность не только в нише аниме, но и во всей сфере, что находится под покровительством десятой музы. За более полувека творческой деятельности Хаяо Миядзаке создал из своих работ уникальную мультивселенную: 11 полнометражных фильмов, 16 короткометражек и несколько десятков сериалов, которые переплетаются своими цветовыми схемами и персонажами. Его ценят за острое внимание к деталям, а главное, особую эстетику, которая развивается от картины к картине. Аниме Хаяо Миядзаки хотя и созданы для детей, как утверждает сам автор, но каждому взрослому стоит окунуться в этот мир, где волшебство сосуществует с обыденностью, а реальное может быть необычным и поразительно красивым.
Написать
18 июля 2022 16:47
Харви Вайнштейн угрожал работнику Ghibli за отказ сократить «Принцессу Мононоке» Студия Хаяо Миядзаки настояла на своем и не поддалась давлению продюсера.
Написать
5 июня 2020 09:40
Ночь Миядзяки 19 ноября в Петербурге и Гатчине 19 ноября кинотеатр Кинополис в ТРЦ «Румба» в Санкт-Петербурге и Кинополис «Cubus»  в Гатчине проведут необычную акцию. Все, кто придет в тематическом костюме,
Написать
9 ноября 2016 14:11
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Приложение киноафиши