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Постер фильма Ярослав. Тысячу лет назад
Постер фильма Ярослав. Тысячу лет назад
Постер фильма Ярослав. Тысячу лет назад
Постер фильма Ярослав. Тысячу лет назад
Постер фильма Ярослав. Тысячу лет назад
Постер фильма Ярослав. Тысячу лет назад
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.1
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6 постеров
Киноафиша Фильмы Ярослав. Тысячу лет назад

Ярослав. Тысячу лет назад

Yaroslav. Tysyachu let nazad 18+
Напомним о выходе в прокат

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Факты

О фильме

События разворачиваются в Киевской Руси начала XI века. Князь Ярослав, назначенный отцом управлять землями на северо-востоке государства, планирует построить крепость на берегах Волги, чтобы защитить свои владения и пресечь нападения булгарских и хазарских банд работорговцев.

  • Фильм был создан в рамках подготовки к 1000-летию города Ярославля и стал одним из первых самостоятельных кинопроектов агентства “Анна Домени”, специализирующегося на продакт-плейсменте. “Анна Домени” приняли участие в конкурсе и получили государственный контракт с финансовой поддержкой в 1 миллион долларов. Остальные 4 миллиона долларов бюджета составили собственные средства компании и частные инвестиции. Планировалось, что бюджет картины обойдется в 10-12 миллионов долларов, но экономический кризис позволили создателям уменьшить стоимость ряда услуг.
  • Съемки картины проходили в Тутаевском районе Ярославской области. На создание декораций для деревянного города ушло полгода. В массовых сценах приняли участие простые жители Тутаева и актеры местных театров.
  • При подготовке к съемкам создатели пользовались архивами Ярославского и Ростовского музеев-заповедников и консультировались с профессиональными историками.
  • Один из предпремьерных показов прошел на борту сторожевого корабля Балтийского флота “Ярослав Мудрый”.

Киевская Русь, начало второго тысячелетия. Ростовские земли полыхают от межплеменных войн. В лесах, по дорогам и рекам хозяйничают разбойничьи ватаги. Они продают людей Хазарам, которые сплавляют рабов в низовья Волги для перепродажи. Чтобы остановить работорговлю молодому Князю Ярославу предстоит объединить земли и народы Ростова. Победить врага можно только преодолев предубеждения и остановив религиозные и этнические конфликты внутри княжества. На месте уничтоженного разбойничьего логова Ярослав основывает город, который позже люди назовут его именем.

Ярослав. Тысячу лет назад - трейлер
Ярослав. Тысячу лет назад  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 13 октября 2010
Дата выхода
14 октября 2010 Россия Двадцатый Век Фокс 16+
13 октября 2010 Беларусь
14 октября 2010 Казахстан
11 ноября 2010 США
13 октября 2010 Украина
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $1 612 861
Производство Анно Домини
Другие названия
Yaroslav. Tysyachu let nazad, El señor del acero, Iron Lord, Jaroslav - Pre 1000 godina, Jaroslav. Tuhat aastat tagasi, Jarosław - książę Rusi, Prens Yaroslav, Prince Yaroslav, Príncipe de Ferro, Ritterfürst Jaroslaw - Angriff der Barbaren, Warlord, Yaroslav, Yaroslav, el señor del acero, Yaroslav: One Thousand Years Ago, Ярослав, Ярослав. Тысячу лет назад
Режиссер
Дмитрий Коробкин
В ролях
Александр Ивашкевич
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Светлана Чуйкина
Светлана Чуйкина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 19 голосов
5.1 IMDb
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Ярослав. Тысячу лет назад

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Mousepipi 2 апреля 2015, 12:51
Слава Богу, кто-то написал что-то действительное реальное по поводу этого добротного и ИНТЕРЕСНОГО фильма. Я когда хотела изначально (после… Читать дальше…
Iriwka90 2 апреля 2015, 12:51
Фильм не плохой. Один раз посмотреть можно, и то он запомнится надолго. Есть нотка истории, нотка поучительства, и нотка художественного жанра.… Читать дальше…
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Ярослав. Тысячу лет назад - трейлер
Ярослав. Тысячу лет назад Трейлер
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