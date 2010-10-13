События разворачиваются в Киевской Руси начала XI века. Князь Ярослав, назначенный отцом управлять землями на северо-востоке государства, планирует построить крепость на берегах Волги, чтобы защитить свои владения и пресечь нападения булгарских и хазарских банд работорговцев.
Киевская Русь, начало второго тысячелетия. Ростовские земли полыхают от межплеменных войн. В лесах, по дорогам и рекам хозяйничают разбойничьи ватаги. Они продают людей Хазарам, которые сплавляют рабов в низовья Волги для перепродажи. Чтобы остановить работорговлю молодому Князю Ярославу предстоит объединить земли и народы Ростова. Победить врага можно только преодолев предубеждения и остановив религиозные и этнические конфликты внутри княжества. На месте уничтоженного разбойничьего логова Ярослав основывает город, который позже люди назовут его именем.
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