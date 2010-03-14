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6.2
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Фильмы
Электра Люкс
6.2
Электра Люкс
, 2010
Elektra Luxx
США / комедия / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
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Цитаты
Места съёмок
6.2
Электра Люкс
Трейлер
Трейлер
О фильме
Жизнь порноактрисы Электры Люкс переворачивается вверх дном, когда она понимает, что… беременна.
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В ролях
Карла Гуджино
Celia
Джозеф Гордон-Левитт
Bert Rodriguez
Тимоти Олифант
Малин Акерман
Алисия Сильверстоун
Джастин Кирк
Джулианна Мур
Ermahn Ospina
Jimmy Cojones
Jake Hames
Thief #1
Patrick Caberty
Thief #2
Кэтлин Куинлан
Rebecca Linbrook
Melissa Stephens
Nadine
Режиссер
Себастьян Гутьеррес
Сценарист
Себастьян Гутьеррес
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
14 марта 2010
Дата выхода
14 марта 2010
Россия
18+
14 марта 2010
Казахстан
14 марта 2010
Украина
MPAA
R
Сборы в мире
$11 514
Производство
Gato Negro Films
Другие названия
Elektra Luxx, Trouble in L.A., Elektra Luxx - Lezioni di sesso, Pornoqueen & schwanger, Szex a lelke mindennek, Um Caso Complicado, Електра Лукс, Электра Luxx, 要命女優, אלקטרה לוקס
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените
13
голосов
5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Электра Люкс
Трейлер
0
0
Электра Люкс
Отрывок 2
0
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Кадры из фильма
Цитаты
Holly Rocket
Я боюсь пони. Но я промокла от неприличного счастья из-за тебя.
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