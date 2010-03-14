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Постер фильма Электра Люкс
6.2
Электра Люкс - Трейлер
Киноафиша Фильмы Электра Люкс
6.2

Электра Люкс

, 2010
Elektra Luxx
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Электра Люкс
6.2
Электра Люкс - Трейлер
Электра Люкс  Трейлер

О фильме

Жизнь порноактрисы Электры Люкс переворачивается вверх дном, когда она понимает, что… беременна.

В ролях

Карла Гуджино
Карла Гуджино
Celia
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Bert Rodriguez
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Малин Акерман
Малин Акерман
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Джастин Кирк
Джастин Кирк
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Ermahn Ospina
Jimmy Cojones
Jake Hames
Thief #1
Patrick Caberty
Thief #2
Кэтлин Куинлан
Rebecca Linbrook
Melissa Stephens
Nadine
Режиссер Себастьян Гутьеррес
Сценарист Себастьян Гутьеррес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 14 марта 2010
Дата выхода
14 марта 2010 Россия 18+
14 марта 2010 Казахстан
14 марта 2010 Украина
MPAA R
Сборы в мире $11 514
Производство Gato Negro Films
Другие названия
Elektra Luxx, Trouble in L.A., Elektra Luxx - Lezioni di sesso, Pornoqueen & schwanger, Szex a lelke mindennek, Um Caso Complicado, Електра Лукс, Электра Luxx, 要命女優, אלקטרה לוקס

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Электра Люкс - Трейлер
Электра Люкс Трейлер
Электра Люкс - Отрывок 2
Электра Люкс Отрывок 2
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Отзывы о фильме

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