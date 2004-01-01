Оповещения от Киноафиши
Первая любовь

Первая любовь

Primo amore 18+
О фильме

Витторио ищет идеальную женщину и находит Соню, умную и обаятельную девушку, чей единственный недостаток с точки зрения влюбленного — это вес. Соня совсем не толстуха, всего 56 килограмм, но Витторио, мечтает о совершенстве. Золотых дел мастер по профессии, он хочет сформировать тело и душу девушки, как огонь переплавляет золото в драгоценность. Постепенно отношения влюбленных превращаются в сложную игру и когда они поселяются в уединенном сельском доме, Витторио и Соня начинают терять связь с реальностью и с остальным миром.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 7 июля 2004
Премьера в мире 1 января 2004
Дата выхода
11 февраля 2010 Россия Интерсинема
11 февраля 2010 Беларусь
1 января 2004 Италия
11 февраля 2010 Казахстан
11 февраля 2010 Украина
Сборы в мире $482 361
Производство Fandango, Medusa Film
Другие названия
Primo amore, First Love, Első szerelem, İlk Aşk, Körper der Liebe, Pierwsza miłość, Protos erotas, Πρώτος έρωτας, Первая любовь, 첫사랑
Режиссер
Маттео Гарроне
Маттео Гарроне
В ролях
Микела Ческон
Микела Ческон
Эльвезиа Аллари
Паоло Каподуро
Марко Манзардо
Джанлука Моретто
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
10 голосов
6.6 IMDb
Отзывы о фильме

Новости о фильме
С 8 по 13 апреля в кинотеатре «Аврора» пройдет XIX Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.
С 8 по 13 апреля в кинотеатре «Аврора» пройдет XIX Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. Помимо традиционной подборки фильмов от молодых и наиболее перспективных итальянских режиссеров, Арт-объединение CoolConnections представит ретроспективу всемирно известного Маттео Гарроне, имеющего
Написать
5 апреля 2016 00:00
Кадры из фильма
