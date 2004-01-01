Витторио ищет идеальную женщину и находит Соню, умную и обаятельную девушку, чей единственный недостаток с точки зрения влюбленного — это вес. Соня совсем не толстуха, всего 56 килограмм, но Витторио, мечтает о совершенстве. Золотых дел мастер по профессии, он хочет сформировать тело и душу девушки, как огонь переплавляет золото в драгоценность. Постепенно отношения влюбленных превращаются в сложную игру и когда они поселяются в уединенном сельском доме, Витторио и Соня начинают терять связь с реальностью и с остальным миром.