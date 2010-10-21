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Постер фильма Правосудие волков
Постер фильма Правосудие волков
Постер фильма Правосудие волков
Постер фильма Правосудие волков
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 5.9
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4 постера
Киноафиша Фильмы Правосудие волков

Правосудие волков

Pravosudie volkov 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

- по роману Владимира Кунина "Мика и Альфред"
Территория съемок «Правосудия волков» во многом уникальная своим разнообразием для отечественного кинематографа. Помимо локейшенов в России, Германии и Израиле, съемочная группа работала в Узбекистане и Казахстане, где проходили съемки эпизодов эвакуации, а также на тропических островах, где разворачиваются действия эпизодов мечты Мики об острове для людей искусства. В ходе съемок было задействовано до 200 человек массовки на одной площадке. Но самой трудоемкой оказалась работа художников-постановщиков и художников по костюмам. Им пришлось детально реконструировать сразу несколько ушедших эпох, через которые проходит жизненный путь Мики. Поэтому стилистика картины включает в себя разные временные эпохи: 40-е, 50-е, 80-е и 90-е годы XX века. Главной задачей стало воплощение красивых изобразительных решений для разных временных и географических пластов фильма, иллюстрация разных костюмов, жестов и поведения героев. В результате мистический триллер, благодаря точно воссозданным деталям культуры и быта, стала еще и правдивым историческим фильмом.

Все началось в довоенном Ленинграде. Завистливый одноклассник подставил Мике подножку, и тот получил страшную травму головы, чудом оставшись в живых. Однако мальчик получил в результате загадочный дар: способность передвигать предметы на расстоянии, находить спрятанные вещи и убивать людей взглядом...

Вся его дальнейшая жизнь была отягощена этим мистическим даром и, в конце концов, герой захотел убежать от него, чтобы перестать служить смерти, которой он принес столько жертв… И Мике это удалось. Почти удалось…

Но он не знал, что спустя годы, уже на закате жизни ему самому придется заплатить страшную цену за свои сверхъестественные способности. Встреча с собственным alter ego станет началом новой дороги жутких приключений и чудовищных искушений…

Правосудие волков - международный трейлер
Правосудие волков  международный трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 21 октября 2010
Дата выхода
21 октября 2010 Россия Top Film Distribution
21 октября 2010 Беларусь
21 октября 2010 Казахстан
30 декабря 2012 США
21 октября 2010 Украина
Сборы в мире $567 700
Производство Lina Pro, Bavaria Film
Другие названия
Pravosudie volkov, The Justice of Wolves, Mika i Alfred, Công Lý Của Bầy Sói, Mika & Alfred, Mika und Alfred, Правосудие волков, Правосъдието на вълците
Режиссер
Владимир Фатьянов
В ролях
Майкл Йорк
Даниил Страхов
Даниил Страхов
Юрий Беляев
Юрий Беляев
Мария Шукшина
Мария Шукшина
Наталья Аринбасарова
Наталья Аринбасарова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Правосудие волков - международный трейлер
Правосудие волков Международный трейлер
Правосудие волков - трейлер
Правосудие волков Трейлер
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