Все началось в довоенном Ленинграде. Завистливый одноклассник подставил Мике подножку, и тот получил страшную травму головы, чудом оставшись в живых. Однако мальчик получил в результате загадочный дар: способность передвигать предметы на расстоянии, находить спрятанные вещи и убивать людей взглядом...

Вся его дальнейшая жизнь была отягощена этим мистическим даром и, в конце концов, герой захотел убежать от него, чтобы перестать служить смерти, которой он принес столько жертв… И Мике это удалось. Почти удалось…

Но он не знал, что спустя годы, уже на закате жизни ему самому придется заплатить страшную цену за свои сверхъестественные способности. Встреча с собственным alter ego станет началом новой дороги жутких приключений и чудовищных искушений…