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Абраксас
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Aburakurasu no matsuri

Абраксас, 2010

2010 / Япония
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Дзёнэн, монах буддийской секты Дзэн, служит в храме Рюундзи, расположенном в маленьком городке на северо-востоке Японии. В прошлом он мечтал стать рок-музыкантом, но утратил смысл жизни и впал в депрессию. Он даже пытался покончить с собой, прежде чем стал монахом. Внезапно его опять охватывает идущее из глубины души желание быть музыкантом. Что если его жизненное призвание – музыка, а не религия?.. Настоятель храма Гэнсю сочувствует Дзёнэну. Но его намерение выступить в городке с рок-концертом вызывает у него беспокойство. Сможет ли Дзёнэн, несмотря на противодействие местных жителей, воплотить свою мечту в жизнь?

5.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 9 октября 2010
Премьера в мире 9 октября 2010
Возраст 16+
Режиссер
Наоки Като
В ролях
Манами Хондзё
Хидэтоси Хосида
Каору Кобаяси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Абраксас 1 постер
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