Абраксас, 2010

Дзёнэн, монах буддийской секты Дзэн, служит в храме Рюундзи, расположенном в маленьком городке на северо-востоке Японии. В прошлом он мечтал стать рок-музыкантом, но утратил смысл жизни и впал в депрессию. Он даже пытался покончить с собой, прежде чем стал монахом. Внезапно его опять охватывает идущее из глубины души желание быть музыкантом. Что если его жизненное призвание – музыка, а не религия?.. Настоятель храма Гэнсю сочувствует Дзёнэну. Но его намерение выступить в городке с рок-концертом вызывает у него беспокойство. Сможет ли Дзёнэн, несмотря на противодействие местных жителей, воплотить свою мечту в жизнь?