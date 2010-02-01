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Не надо печалиться

Ne nado pechalitsya 18+
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О фильме

В деревне Малые Засеки на границе с Белоруссией жизнь течет своим чередом. Братья Павел и Андрей Тюхи проживают теперь в разных государствах. Главная местная достопримечательность Малых Засек — молодой бычок по кличке Тайсон. Хозяин Савелий хотел сделать из него мраморный стейк и растил в лучших японских традициях — поил алкоголем и делал массаж, однако заколоть животное рука так и не поднялась. Тайсон, хотя и остался целым и невредимым, но отказаться от ежедневного ведерка алкоголя уже не может.

Привычное течение жизни нарушает приезд Тюхи-младшего, молодого бизнесмена из Москвы, который не находит лучшего места, для того, чтобы скрыться от столичных проблем. Не проходит и дня, как в голове у юного дарования рождается идея «ноу-хау», как в один момент заработать приличные деньги. Главным козырем в этой российско-белорусской операции придется стать Тайсону.

Не надо печалиться - отрывок
Не надо печалиться  отрывок
Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2010
Премьера в мире 1 февраля 2010
Дата выхода
16 марта 2010 Россия 16+
1 февраля 2010 Казахстан
11 ноября 2010 США
1 февраля 2010 Украина
Производство Focus Film
Другие названия
Ne nado pechalitsya, Не надо печалиться
Режиссер
Иван Бычков
Иван Бычков
В ролях
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Нина Усатова
Нина Усатова
Юрий Степанов
Юрий Степанов
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb
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