В деревне Малые Засеки на границе с Белоруссией жизнь течет своим чередом. Братья Павел и Андрей Тюхи проживают теперь в разных государствах. Главная местная достопримечательность Малых Засек — молодой бычок по кличке Тайсон. Хозяин Савелий хотел сделать из него мраморный стейк и растил в лучших японских традициях — поил алкоголем и делал массаж, однако заколоть животное рука так и не поднялась. Тайсон, хотя и остался целым и невредимым, но отказаться от ежедневного ведерка алкоголя уже не может.

Привычное течение жизни нарушает приезд Тюхи-младшего, молодого бизнесмена из Москвы, который не находит лучшего места, для того, чтобы скрыться от столичных проблем. Не проходит и дня, как в голове у юного дарования рождается идея «ноу-хау», как в один момент заработать приличные деньги. Главным козырем в этой российско-белорусской операции придется стать Тайсону.