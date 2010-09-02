Уолл-стрит. Деньги не спят, 2010

Спустя 23 года с момента событий фильм “Уолл-стрит” Гордон Гекко, отсидевший тюремный срок, привыкает к новым жизненным реалиям. Он продвигает свою книгу и мечтает наладить отношения с дочерью Уинни. Для этого герой заключает сделку с ее молодым человеком – Джейкобом, трейдером с Уолл-стрит. В это же время финансовые рынки охватывает мировой финансовый кризис, на который у Гекко есть свои не самые очевидные планы.
С приближением мирового экономического кризиса молодой маклер с Уолл-стрит Джейкоб находит себе не очень приятного, но, безусловно, опытного партнера - бывшего рейдера Гордона Гекко, чтобы с его помощью не столько обратить внимание общественности на экономические трудности, сколько пролить свет на тайну гибели своего начальника.
Пойду смотреть..