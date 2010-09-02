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Уолл-стрит. Деньги не спят Уолл-стрит. Деньги не спят
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Wall Street 2: Money Never Sleeps

Уолл-стрит. Деньги не спят, 2010

2010 / США
6.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Спустя 23 года с момента событий фильм “Уолл-стрит” Гордон Гекко, отсидевший тюремный срок, привыкает к новым жизненным реалиям. Он продвигает свою книгу и мечтает наладить отношения с дочерью Уинни. Для этого герой заключает сделку с ее молодым человеком – Джейкобом, трейдером с Уолл-стрит. В это же время финансовые рынки охватывает мировой финансовый кризис, на который у Гекко есть свои не самые очевидные планы.

  • Первый сиквел, снятый Оливером Стоуном.
  • Улочки Цюриха на самом деле снимали в Праге.
  • Как и оригинальный фильм, “Уолл-стрит. Деньги не спят” был снят примерно за 50-60 дней.
  • 20 сентября 2010 года Оливер Стоун звонком колокола открыл торги на бирже NASDAQ, посвятив это событие старту проката фильма в Америке.
  • Сын Оливера Стоуна Шон сыграл в фильме трейдера хедж-фонда. Это двенадцатая по счету роль Шона в фильмах отца.
  • При подготовке к роли Шайа ЛаБаф много общался с трейдерами и исследователями в области финансов и экономики. Актер даже вложил собственные 20 000 долларов и в итоге заработал более 400 000 долларов. Несколько человек, обучавших ЛаБафа, позже были арестованы за незаконный трейдинг.
  • Фильм стал последней работой Илая Уоллака в кино. На рингтоне у героя Шайи ЛаБафа стоит мелодия из фильма “Хороший, плохой, злой”, в котором Уоллак сыграл одну из главных ролей.
  • Чтобы физически подготовиться к своей роли, Джошу Бролину пришлось сбросить около 14 кг всего за месяц.
  • В кабинете Бреттона Джеймса находится картина медсестры в хирургической маске. Эта же картина находилась в доме Гордона Гекко в оригинальном фильме 1987 года.

С приближением мирового экономического кризиса молодой маклер с Уолл-стрит Джейкоб находит себе не очень приятного, но, безусловно, опытного партнера - бывшего рейдера Гордона Гекко, чтобы с его помощью не столько обратить внимание общественности на экономические трудности, сколько пролить свет на тайну гибели своего начальника.

6.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 30 сентября 2010
Премьера в мире 2 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Оливер Стоун
Оливер Стоун
В ролях
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Джош Бролин
Джош Бролин
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Все актеры и съемочная группа
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Уолл-стрит. Деньги не спят смотреть онлайн

Уолл-стрит. Деньги не спят
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Наша рецензия
Перемывая кости потребительскому миру на годовщину его, этого мира, клинической смерти 2008 года, Оливер Стоун ограничился своего рода «компетентным кино»: вежливым, сентиментальным и мелодраматичным; выражаясь хрестоматийными грибоедовскими словами – умеренным и аккуратным. Автор «Взвода», JFK и «Неба и земли» (не говорю уж про «Сальвадор» или «Прирожденных убийц») – поклонник Фиделя Кастро и ярый враг американской…
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kolobok2803 2 апреля 2015, 12:51
я не знаю, как там насчет первой части, но вот то, что сейчас идет в кинотеатрах это вообще 0. фильм не понравился. в конце хотелось уже выйти!… Читать дальше…
Franny 2 апреля 2015, 12:51
Первую посмотреть и изучить подробнее историю улицы...




Пойду смотреть..
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 актеров, которые в разное время играли одних и тех же персонажей Некоторым из них даже не пришлось заучивать новую роль.
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26 мая 2021 18:54
Шайа ЛаБаф сделал 1400% на бирже ради роли в драме Оливера Стоуна Актер основательно подошел к делу и даже подзаработал. 
Написать
23 июня 2020 09:16
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