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Свадьба Фигаро
Киноафиша Фильмы Свадьба Фигаро
Figaro / Le nozze di Figaro

Свадьба Фигаро, 2006

2006 / Великобритания
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4 голоса Рейтинг IMDb: 8.7
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Постановка театра Ковент-Гарден, Royal Opera House, Лондон.

Комедия «Женитьба Фигаро» Бомарше, ставшая основой оперы, привлекла Моцарта не только живостью характеров, стремительностью действия, комедийной остротой, но и социально-критической направленностью. В Австрии пьеса была запрещена, но либреттист Моцарта Лоренцо да Понте добился разрешения на постановку оперы.

«Свадьба Фигаро» стала любимейшим произведением публики, даже не представляющей себе, сколь новаторским является этот шедевр. Майкл Келли, друг-ирландец Моцарта, исполнивший на премьере две теноровые роли в этой опере – Дона Базилио и Курцио, свидетельствует в своих мемуарах: «Никто никогда не имел более блистательного успеха, чем Моцарт со своей «Свадьбой Фигаро». Театр был битком набит, многие номера пришлось повторять, так что оперу играли почти вдвое дольше, чем она должна была бы идти, но публика не переставала аплодировать и вызывать Моцарта». Посетив Прагу в следующем году, Моцарт писал своему отцу, что повсюду слышатся мелодии из «Фигаро». Эти мелодии стали настоящими «хитами» того времени. Так продолжается и поныне.

Красивая и холодноватая постановка МакВикара, созданная в 2006 году к 250-летию Моцарта, переносит действие оперы из 18 века в 1830 год и рисует всю неоднозначность взаимоотношений хозяев и слуг в начале XIX века. В партии Фигаро выступал муж Анны Нетребко – горячий и полный новых идей Эрвин Шротт, а прекрасным ансамблем исполнителей с блеском дирижировал музыкальный руководитель театра Ковент-Гарден Антонио Паппано.

Фигаро – слуга графа Альмавивы; он готовится к свадьбе с камеристкой графини Сюзанной, но узнает, что граф имеет виды на его невесту. В то же время графиня с Сюзанной задумывают провести графа, используя для этой цели пажа Керубино, переодев его в женское платье. Но граф, постоянно обнаруживая мальчишку в неожиданных местах, хочет отправить его в полк. Старая Марцелина, в свою очередь, хочет женить на себе Фигаро, пользуясь его долговой распиской, но в результате обнаруживает, что он ее сын. Графиня, переодевшись в платье Сюзанны, приходит к графу на свидание в ночном саду. Сюзанна же надевает платье графини. Граф Альмавива об этом не догадывается и признается в любви мнимой Сюзанне. Когда правда открывается, он вынужден просить у жены прощения. «Безумный день» заканчивается всеобщим единением в согласии и любви.

мало голосов Оцените
4 голоса Рейтинг IMDb: 8.7
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 13 апреля 2010
Премьера в мире 13 апреля 2010
Возраст 12+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Дэвид МакВикар
В ролях
Эрвин Шротт
Миа Перссон
Джонатан Вейра
Грачьела Арайя
Джеральд Финли
Все актеры и съемочная группа
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