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Killers

Киллеры, 2010

2010 / США
7.4 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Когда-то Спенсер был наемным убийцей, но встретил красавицу Джен, влюбился и переквалифицировался в примерного семьянина. Но криминальное прошлое настигает Спенсера даже спустя три года: кто-то, знающий о его грехах, объявляет за голову Спенсера награду в 20 миллионов долларов. Теперь Спенсеру предстоит не только выжить и вычислить заказчика, но и объясниться с ничего не подозревающей женой. 

  • Во время съемок Эштон Катчер случайно нокаутировал каскадера кулаком.
  • Винные бокалы миссис Корнфельд на протяжении фильма становятся все больше и больше.
  • Первые тринадцать минут фильма были выложены в Twitter-аккаунте Эштона Катчера.
  • Сцены, действие которых происходит в Ницце, снимались в течение семи дней. Кэтрин Хайгл призналась, что большую часть этого времени она испытывала джетлаг – чувство усталости из-за смены часовых поясов. 
  • Рабочее название фильма – “Пять убийц”. 
  • Красный спортивный кабриолет, которым главный герой управляет в горах – это “Ferrari California” 2009 года выпуска. 
  • В основном актерском составе задействованы сразу три актрисы с именем Кэтрин: Хайгл, О’Хара и Уинник. Однако все три имени имеют разное написание на английском языке. 
  • Изначально режиссером фильма должен был стать Марк Хелфрич. 

Отправившись в путешествие она наконец встретила мужчину своей мечты и немедленно вышла за него замуж. А вот вернувшись домой может об этом и пожалеть. Потому как новые соседи подозрительно напоминают ей наёмных убийц, у которых в ближайшем заказе на исполнение значится семейная пара. Да, кто-то из них точно скоро станет убийцей.

7.4 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 10 июня 2010
Премьера в мире 4 июня 2010
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Роберт Лукетич
Роберт Лукетич
В ролях
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер
Том Селлек
Том Селлек
Кэтрин Уинник
Кэтрин Уинник
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
С Робертом Лукетичем, режиссером «Блондинки в законе», все было, собственно, ясно с самого начала, и теперь уж он точно никуда не свернет с однажды избранной столбовой дороги. Изумления достоин другой создатель «Киллеров» – сценарист Тед Гриффин, которого голливудская машина, похоже, перемолола, как кофейное или, лучше сказать, горчичное зерно. Дебютировав гениальным «Людоедом», поставленным Антонией Бёрд, Гриффин мгновенно вошел в кинематографический…
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ZlobniyJJ 2 апреля 2015, 12:51
Полный бред. Куча неувязок по сюжету. Американский сортирный юмор. Попукать, головой жену о дверь ударить случайно. Эштон Кутчер в роли убийцы - это… Читать дальше…
Розочка 2 апреля 2015, 12:51
Фильм не понравился,Катчер скучно играл,где то неуклюжий,угловатый,тандем неудачный,Катрин с Батлеом в Голой правде интереснее играла.6/10
Ктчеру… Читать дальше…
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