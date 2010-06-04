Киллеры, 2010

Отправившись в путешествие она наконец встретила мужчину своей мечты и немедленно вышла за него замуж. А вот вернувшись домой может об этом и пожалеть. Потому как новые соседи подозрительно напоминают ей наёмных убийц, у которых в ближайшем заказе на исполнение значится семейная пара. Да, кто-то из них точно скоро станет убийцей.