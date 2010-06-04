Киллеры, 2010

Когда-то Спенсер был наемным убийцей, но встретил красавицу Джен, влюбился и переквалифицировался в примерного семьянина. Но криминальное прошлое настигает Спенсера даже спустя три года: кто-то, знающий о его грехах, объявляет за голову Спенсера награду в 20 миллионов долларов. Теперь Спенсеру предстоит не только выжить и вычислить заказчика, но и объясниться с ничего не подозревающей женой.
Отправившись в путешествие она наконец встретила мужчину своей мечты и немедленно вышла за него замуж. А вот вернувшись домой может об этом и пожалеть. Потому как новые соседи подозрительно напоминают ей наёмных убийц, у которых в ближайшем заказе на исполнение значится семейная пара. Да, кто-то из них точно скоро станет убийцей.
Ктчеру… Читать дальше…