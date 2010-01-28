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Возмездие Возмездие
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Edge of Darkness

Возмездие, 2010

2010 / США
6.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Томас Крейвен — полицейский детектив, который потерял дочь - ее застрелили прямо у него на глазах. Начав расследование, Томас понимает, что ее смерть была подстроена: дочь работала в правительстве и узнала о хитроумной преступной схеме, связанной с ядерным оружием. Не желая мириться с обманом, она попыталась открыть правду, за что и была убита. Разгневанный отец решает во что бы то ни стало отомстить. 

  • Изначально на роль Дариуса был приглашен Роберт Де Ниро, но после нескольких дней съемок актер покинул проект из-за творческих разногласий. 
  • Первая главная роль Мела Гибсона за восемь лет. Предыдущим фильмом с Гибсоном в главной роли были “Знаки” М. Найта Шьямалана. 
  • Фильм основан на популярном британском телевизионном мини-сериале “На краю тьмы”. 
  • Джо Дон Бейкер, который снялся в оригинальном мини-сериале, был против создания этого фильма, считая, что один полнометражный фильм не сможет полноценно передать суть оригинала. 
  • Музыка из оригинального сериала была заменена на новую, написанную Говардом Шором, поскольку фильм, по мнению создателей, стал более динамичным. 
  • Многие отмечают, что своим помятым плащом и акцентом Крейвен очень напоминает лейтенанта Коломбо из популярного детективного сериала “Коломбо”.

24-летнюю дочь Томаса Крэйвена, следователя бостонской полиции, убивают на пороге его дома. Тайному агенту Дариусу Джедбергу поручают уничтожить все улики, найденные Крэйвеном на месте преступления...

6.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 28 января 2010
Премьера в мире 28 января 2010
Возраст 16+
Прокатчик Леополис
Режиссер
Мартин Кэмпбелл
Мартин Кэмпбелл
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Шон Робертс
Шон Робертс
Катерина Скорсоне
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Возмездие 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Око за око: 13 лучших фильмов про вендетту Киноафиша расскажет вам о 13 лучших фильмах самых разных жанров – от динамичных боевиков и вестернов до глубоких психологических драм, – в центре внимания которых герои, жаждущие возмездия.
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3 июня 2022 11:54
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