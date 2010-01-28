Возмездие, 2010

Томас Крейвен — полицейский детектив, который потерял дочь - ее застрелили прямо у него на глазах. Начав расследование, Томас понимает, что ее смерть была подстроена: дочь работала в правительстве и узнала о хитроумной преступной схеме, связанной с ядерным оружием. Не желая мириться с обманом, она попыталась открыть правду, за что и была убита. Разгневанный отец решает во что бы то ни стало отомстить.