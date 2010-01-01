Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма А мама лучше!
1 постер
Киноафиша Фильмы А мама лучше!

А мама лучше!

A mama luchshe! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Герой этой эксцентричной комедии — начинающий сценарист Яша с большими амбициями, вечно мечтающий о красивых девушках. Благодаря своему уму и чувству юмора, а также способности попадать в нелепые ситуации, он неожиданно оказывается в пучине страстей. Для начала в него влюбляется самая прекрасная девушка. Но это только цветочки! Героя ждут романтические приключения на Крите, сомнения, страдания, падения и взлеты. Яше предстоит хлебнуть все прелести любви: женщины с чувствами буквально окружают его!

А мама лучше! - трейлер
А мама лучше!  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 1 января 2010
Дата выхода
1 января 2010 Россия 16+
9 декабря 2010 Казахстан
9 декабря 2010 Украина
Производство MV Sinema
Другие названия
A mama luchshe!, But Mama's Better!, The Whole Delight of Love, А мама лучше!, Вся прелесть любви
Режиссер
Максим Воронков
В ролях
Михаил Владимиров
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Елена Кондулайнен
Елена Кондулайнен
Елена Проклова
Елена Проклова
Алика Смехова
Алика Смехова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на А мама лучше!
0.0
Будь моим продюсером (2016)
Кавказская пленница! 1.5
Кавказская пленница! (2014)
Бабник 2 3.0
Бабник 2 (1992)
Мой принц 5.6
Мой принц (2006)
Криминальный блюз 0.0
Криминальный блюз (2015)
Большая ржака! 2.3
Большая ржака! (2012)
Будьте моим мужем 6.3
Будьте моим мужем (1981)
На Муромской дорожке 6.8
На Муромской дорожке (1993)
Срочно выйду замуж! 4.2
Срочно выйду замуж! (2015)
Дорога без конца 5.9
Дорога без конца (2014)
Зимы не будет 5.9
Зимы не будет (2014)
Женский день 0.0
Женский день (2013)

Рейтинг фильма

2.0
Оцените 11 голосов
2.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
А мама лучше! - трейлер
А мама лучше! Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
6 серий, 73 миллиона просмотров: этот шведский триллер вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше