Страна Россия

Продолжительность 1 час 16 минут

Год выпуска 2010

Премьера в мире 1 января 2010

Производство MV Sinema

Другие названия

A mama luchshe!, But Mama's Better!, The Whole Delight of Love, А мама лучше!, Вся прелесть любви