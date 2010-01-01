Герой этой эксцентричной комедии — начинающий сценарист Яша с большими амбициями, вечно мечтающий о красивых девушках. Благодаря своему уму и чувству юмора, а также способности попадать в нелепые ситуации, он неожиданно оказывается в пучине страстей. Для начала в него влюбляется самая прекрасная девушка. Но это только цветочки! Героя ждут романтические приключения на Крите, сомнения, страдания, падения и взлеты. Яше предстоит хлебнуть все прелести любви: женщины с чувствами буквально окружают его!
|1 января 2010
|Россия
|16+
|9 декабря 2010
|Казахстан
|9 декабря 2010
|Украина