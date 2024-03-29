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Постер фильма Экипаж
6.9
Экипаж - Трейлер
Киноафиша Фильмы Экипаж
6.9

Экипаж

, 2024
Crew
Индия / комедия, драма / 18+
Индийская комедия о трёх стюардессах, решивших пуститься «во все тяжкие»
Трейлеры
Постер фильма Экипаж
6.9
Экипаж - Трейлер
Экипаж  Трейлер

О фильме

«Экипаж» - это искрометная история о трех стюардессах индийских авиалиний, из раза в раз оказывающихся в неожиданных для себя ситуациях и, в итоге, решивших вместе пуститься «во все тяжкие». Женская дружба, опасность, рис и интриги, приправленные хорошим юмором и неожиданными поворотами сюжета, позволят вам прекрасно провести время в кино. Пристегните ремни. Хотя это и не обязательно...

В ролях

Крити Санон
Крити Санон
Divya Rana
Карина Капур
Карина Капур
Jasmine Kohli
Табу
Geeta Sethi
Дилджит Досанджх
Jaiveer Singh
Капил Шарма
Arun Sethi
Кулбхушан Харбанда
Сасвата Чаттерджи
Vijay Walia
Раджеш Шарма
Manoj Mittal
Трупти Кхамкар
SI Mala
Чару Шанкар
Sudha Mittal
Garima Yajnik
Ayesha Walia
Режиссер Раджеш Кришнан
Сценарист Nidhi Mehra, Mehul Suri
Композитор John Stewart Eduri, Raj Ranjodh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 24 мая 2024
Премьера в мире 29 марта 2024
Дата выхода
29 марта 2024 Россия Indian Films
29 марта 2024 Великобритания 12A
29 марта 2024 Израиль
29 марта 2024 Индия UA
29 марта 2024 Индонезия
29 марта 2024 Малайзия
29 марта 2024 ОАЭ 18TC
29 марта 2024 Чехия
Сборы в мире $4 006 016
Производство Anil Kapoor Film Company, Balaji Films
Другие названия
Crew, The Crew, A Tripulação, Ekip, Экипаж, 最殺空服員, 夠薑空姐, 空中乘务员, 机组

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 20 марта 2024

Трейлеры фильма

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Экипаж - Трейлер
Экипаж Трейлер
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