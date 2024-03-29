«Экипаж» - это искрометная история о трех стюардессах индийских авиалиний, из раза в раз оказывающихся в неожиданных для себя ситуациях и, в итоге, решивших вместе пуститься «во все тяжкие». Женская дружба, опасность, рис и интриги, приправленные хорошим юмором и неожиданными поворотами сюжета, позволят вам прекрасно провести время в кино. Пристегните ремни. Хотя это и не обязательно...
|29 марта 2024
|Россия
|Indian Films
|29 марта 2024
|Великобритания
|12A
|29 марта 2024
|Израиль
|29 марта 2024
|Индия
|UA
|29 марта 2024
|Индонезия
|29 марта 2024
|Малайзия
|29 марта 2024
|ОАЭ
|18TC
|29 марта 2024
|Чехия
Сюжетная линия вдохновлена закрытием авиакомпании Kingfisher Airlines и её владельцем-мошенником Виджаем Малья.