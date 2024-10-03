Оповещения от Киноафиши
Мельников

Документальный фильм о взлёте и падении советского архитектора Melnikov 18+
О фильме

1925 год. Международная выставка искусств в Париже. Ле Корбюзье заявляет: «единственное, что заслуживает внимания — это павильон Константина Мельникова». Теперь, весь мир следит за судьбой советского архитектора, спроектировавшего саркофаг для тела Ленина. Он строит гаражи и клубы, но главное — создает свой дом. Дом, который станет вершиной его творчества, а позднее тюрьмой для самого автора. Карьеру архитектора закончит его ученик, выдавший ему запрет на профессию. И все последующие проекты останутся на бумаге. Что архитектор оставил после себя, расскажет документальный фильм «Мельников».

Мельников - трейлер
Мельников  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 октября 2024
Дата выхода
3 октября 2024 Россия Центр документального кино
Сборы в мире $10 768
Производство 12Кадр
Другие названия
Melnikov, Мельников
Режиссер
Марина Мария Мельник
В ролях
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Мельников

