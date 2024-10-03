1925 год. Международная выставка искусств в Париже. Ле Корбюзье заявляет: «единственное, что заслуживает внимания — это павильон Константина Мельникова». Теперь, весь мир следит за судьбой советского архитектора, спроектировавшего саркофаг для тела Ленина. Он строит гаражи и клубы, но главное — создает свой дом. Дом, который станет вершиной его творчества, а позднее тюрьмой для самого автора. Карьеру архитектора закончит его ученик, выдавший ему запрет на профессию. И все последующие проекты останутся на бумаге. Что архитектор оставил после себя, расскажет документальный фильм «Мельников».