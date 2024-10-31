Когда в марте 1917 года царь Николай II отрёкся от престола, за ним в изгнание добровольно последовали 43 человека. Среди них не было ни одного родственника царя и царицы, ни одного близкого друга государя. Всех 43 верных подданных отговаривали, и не раз, от их упорного желания разделить трагическую участь царской семьи. И многие из них заплатили за свой выбор жизнью. О судьбе слуг Николая II рассказывают их потомки, а также потомки охранников Ипатьевского дома, где произошло зверское убийство царской семьи и верных им людей.