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Верные

Документальный фильм о преданных слугах последней царской семьи Vernye 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 37
Не пойду 2

О фильме

Когда в марте 1917 года царь Николай II отрёкся от престола, за ним в изгнание добровольно последовали 43 человека. Среди них не было ни одного родственника царя и царицы, ни одного близкого друга государя. Всех 43 верных подданных отговаривали, и не раз, от их упорного желания разделить трагическую участь царской семьи. И многие из них заплатили за свой выбор жизнью. О судьбе слуг Николая II рассказывают их потомки, а также потомки охранников Ипатьевского дома, где произошло зверское убийство царской семьи и верных им людей.

Верные - трейлер
Верные  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 31 октября 2024
Дата выхода
31 октября 2024 Россия
Сборы в мире $80 773
Производство Студия "Встреча"
Другие названия
Vernye, Верные
Режиссер
Наталия Гугуева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
akorotylev 4 ноября 2024, 23:34
"Верные" единственный фильм который хочется посмотреть ещё и показать детям. Но похоже в кинотеатрах его хотят сделать малодоступным. От остальных навязанных фильмов уже тошнит.
он оно 4 ноября 2024, 22:34
Как мог царь отречься от престола? Есть манифест? Нет! Само законодательство Российской империи не предусматривало отречения, небыло такой… Читать дальше…
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Верные - трейлер
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