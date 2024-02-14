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Постер мультфильма Кот и пёс
6.1
Кот и пёс - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Кот и пёс
6.1

Кот и пёс

, 2024
Chien et chat
Франция / приключения, анимация, комедия / 18+
Семейная комедия о захватывающих приключениях домашних питомцев
Трейлеры
Постер мультфильма Кот и пёс
6.1
Кот и пёс - Дублированный трейлер
Кот и пёс  Дублированный трейлер

О фильме

Коты и собаки, как известно, редко ладят. Но этой парочке придется действовать сообща, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев. По нелепой случайности они потерялись в аэропорту, и теперь «лучшим врагам» предстоит отправиться в опасное, но захватывающее путешествие. А тем временем их хозяева – звезда социальных сетей и профессиональный вор, объединятся, чтобы отыскать своих любимцев.

В ролях

Филипп Лашо
Филипп Лашо
Brandt
Рем Кериси
Рем Кериси
Monica
Франк Дюбоск
Франк Дюбоск
Jack
Артюс
Артюс
Chichi
Шон Байчу
Inès Reg
Diva
Raphaëlle Fugère-Larocque
Lizzie
Oscar Desgagnés
Albert
Лени Скоффи
Soeur Ucque
Laurence Laprise
Soeur Alice
Nicolas Michon
Steward
Режиссер Рем Кериси
Сценарист Рем Кериси, Тристан Шульманн
Композитор Laurent Aknin
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 15 марта 2024
Премьера в мире 14 февраля 2024
Дата выхода
29 февраля 2024 Россия Global Film
29 февраля 2024 Азербайджан 12+
29 февраля 2024 Болгария
30 октября 2025 Германия
7 марта 2024 Греция
4 апреля 2024 Грузия PG-13
1 октября 2024 Дания 11
18 апреля 2024 Израиль
29 февраля 2024 Казахстан 12+
8 августа 2024 Катар
29 февраля 2024 Кыргызстан 12+
3 мая 2024 Латвия N7
23 февраля 2024 Литва
23 февраля 2024 Молдавия
30 мая 2024 ОАЭ TBC
23 февраля 2024 Польша
23 февраля 2024 Румыния o.A.
25 июля 2024 Сербия o.A.
15 февраля 2024 Словакия 7
23 февраля 2024 Таджикистан
23 февраля 2024 Узбекистан
22 февраля 2024 Украина
14 февраля 2024 Франция
8 августа 2024 Хорватия o.A.
25 июля 2024 Черногория o.A.
15 февраля 2024 Чехия
4 мая 2026 Южная Корея 12
Бюджет €19 260 000
Сборы в мире $10 740 923
Производство Mandarin Films, La Station d'Animation, Gaumont
Другие названия
Chien & chat, Cat and Dog, Chien et chat, Perro y gata, Cão e Gato, Кот и пёс, Câinele și pisica: Pierduți prin New York, Ha'Kelev Ve'Ha'Khatoula: Ha'Mirdaf Ha'Metoraf, Kass ja koer: põgenemine, Kedi ve Köpek: Büyük Macera, Kutya és macska, Miau und Wau, Pälsklingar i knipa, Pies i kot, Σκύλος & γάτα: Μια τρελή καταδίωξη, Кіт & Пес: Шалені пригоди, Мысық пен ит, Пас и мачка, Cat & Dog

Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 43 голоса
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3209 В жанре «приключения»  608 В жанре «анимация»  372 В жанре «комедия»  860 В фильмах Франции  226 В фильмах 2024 года  186
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Кот и пёс - Дублированный трейлер
Кот и пёс Дублированный трейлер
Кот и пёс - Трейлер
Кот и пёс Трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Кот и пёс

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Отзывы свидетельствуют о лёгком семейном фильме: приключения, юмор и добрый тон. Сильные стороны — качественные визуальные эффекты и достойная прорисовка животных, атмосфера спокойная. Слабые стороны — простой, предсказуемый сюжет и банальные повороты. Общая оценка зрителей положительная; фильм подойдёт для семейного просмотра, особенно детям. Оценка примерно 7 из 10.
Саммари составлено ИИ на основе 13 отзывов.
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