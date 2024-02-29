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Кот и пёс Кот и пёс
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Кот и пёс , 2024

2024 / Франция
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Год выпуска 2024
Премьера в России 29 февраля 2024
Премьера в мире 29 февраля 2024
Возраст 18+
Режиссер
Рем Кериси
Рем Кериси
В ролях
Филипп Лашо
Филипп Лашо
Рем Кериси
Рем Кериси
Франк Дюбоск
Франк Дюбоск
Артюс
Артюс
Шон Байчу
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Кот и пёс 3 постера
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