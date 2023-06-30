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Невероятное паломничество Гарольда Фрая
Киноафиша Фильмы Невероятное паломничество Гарольда Фрая
The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry

Невероятное паломничество Гарольда Фрая, 2023

2023 / Великобритания
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О фильме
Гарольд — обычный человек, который проходит по жизни, живя на обочине, пока однажды не отправляется за письмом… и просто продолжает идти.
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 30 июня 2023
Режиссер
Хетти Макдональд
В ролях
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Пенелопа Уилтон
Пенелопа Уилтон
Моника Госсманн
Эрл Каве
Все актеры и съемочная группа
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