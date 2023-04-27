Невероятное паломничество Гарольда Фрая, 2023

Британская комедия режиссера Джона Дженкса основана на одноименном романе 1994 года писателя Рэйчел Джонс. Трогательный роман является частью цикла цикл «Гарольд Фрай и Куини Хеннесси». Это была самая продаваемая книга в твердом переплете в Великобритании в 2012 году.

Джойс впервые написала историю Гарольда Фрая в виде короткого радиоспектакля, который транслировался на BBC Radio 4. Она посвятила пьесу своему отцу, который умирал от рака и не дожил до того, чтобы ее услышать. Позже по пьесе был написан полноценный роман.

Экранную адаптацию литературного источника – одноименного произведения сделала автор Рэйчел Джонс.

Бродбент присоединился к проекту, чтобы сыграть Гарольда в феврале 2021 года.

Съемки фильма проходили исключительно на натуре. Живописные объекты представители съемочной команды находили по всей Великобритании, от графства Девон до Бервика-на-Твиде.

Был выпущен сингл с музыкой и оригинальными песнями из фильма, включающий две оригинальные песни, написанные и исполненные Сэмом Ли.

О том, что постановщиком ленты должна непременно стать Хетти Макдональд, а оператором — Кейт Маккаллоу, продюсеры заявили задолго до начала основного этапа производства фильма.

В съемочный процесс часто вмешивались текущие внешние проблемы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Руководителям проекта приходилось систематически корректировать график производства в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Актер Джим Бродбент, исполнивший роль главного героя, также стал официальным голосом аудиокниги «Невероятное паломничество Гарольда Фрая», которая вышла на несколько лет раньше картины.

Мировая премьера картины состоялась в Великобритании 23 апреля 2023 года.