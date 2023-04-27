Невероятное паломничество Гарольда Фрая, 2023

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Постер фильма Вторая жизнь Гарольда Фрая
7.5
Вторая жизнь Гарольда Фрая - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Вторая жизнь Гарольда Фрая
7.5

Вторая жизнь Гарольда Фрая

, 2023
The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry
Великобритания / драма / 18+
Трогательная драма с Джимом Бродбентом о дружбе и великодушии
Трейлеры
Постер фильма Вторая жизнь Гарольда Фрая
7.5
Вторая жизнь Гарольда Фрая - Дублированный трейлер
Вторая жизнь Гарольда Фрая  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Британская комедия режиссера Джона Дженкса основана на одноименном романе 1994 года писателя Рэйчел Джонс. Трогательный роман является частью цикла цикл «Гарольд Фрай и Куини Хеннесси». Это была самая продаваемая книга в твердом переплете в Великобритании в 2012 году. 

Джойс впервые написала историю Гарольда Фрая в виде короткого радиоспектакля, который транслировался на BBC Radio 4. Она посвятила пьесу своему отцу, который умирал от рака и не дожил до того, чтобы ее услышать. Позже по пьесе был написан полноценный роман.

Экранную адаптацию литературного источника – одноименного произведения сделала автор Рэйчел Джонс. 

Бродбент присоединился к проекту, чтобы сыграть Гарольда в феврале 2021 года. 

Съемки фильма проходили исключительно на натуре. Живописные объекты представители съемочной команды находили по всей Великобритании, от графства Девон до Бервика-на-Твиде.

Был выпущен сингл с музыкой и оригинальными песнями из фильма, включающий две оригинальные песни, написанные и исполненные Сэмом Ли.

О том, что постановщиком ленты должна непременно стать Хетти Макдональд, а оператором — Кейт Маккаллоу, продюсеры заявили задолго до начала основного этапа производства фильма.

В съемочный процесс часто вмешивались текущие внешние проблемы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Руководителям проекта приходилось систематически корректировать график производства в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Актер Джим Бродбент, исполнивший роль главного героя, также стал официальным голосом аудиокниги «Невероятное паломничество Гарольда Фрая», которая вышла на несколько лет раньше картины.

Мировая премьера картины состоялась в Великобритании 23 апреля 2023 года. 

Узнав, что его давняя подруга неизлечимо больна, Гарольд Фрай берет с нее обещание жить, пока они не увидятся, и отправляется к ней через всю Англию... пешком. На своем пути Гарольд сталкивается с большим количеством трудностей, встречает много участия и тепла и параллельно становится национальной знаменитостью. Ведь тихий героизм Гарольда вдохновляет людей никогда не сдаваться, быть полным надежд, великодушия и бесстрашия. Сам же Гарольд в этом своем путешествии к самому себе осознает, что получил второй шанс.

 

В ролях

Джим Бродбент
Джим Бродбент
Harold Fry
Пенелопа Уилтон
Пенелопа Уилтон
Maureen
Моника Госсманн
Моника Госсманн
Martina
Эрл Кейв
Эрл Кейв
David Fry
Дэниэл Фрогсон
Дэниэл Фрогсон
Wilf
Линда Бэссетт
Линда Бэссетт
Queenie
Джозеф Майделл
Rex
Наоми Уиртнер
Kate
Пол Тонли
Rich the T-Shirt Pilgrim
Нина Сингх
Garage Girl
Режиссер Хетти Макдональд
Сценарист Рэйчел Джойс
Композитор Илан Эшкери
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 сентября 2023
Премьера в мире 27 апреля 2023
Дата выхода
13 июня 2024 Россия Экспонента
8 июня 2023 Австралия M
11 июля 2024 Азербайджан
16 мая 2024 Болгария
28 апреля 2023 Великобритания 12A
26 октября 2023 Германия 12
30 ноября 2023 Гонконг IIA
30 июня 2023 Дания 11
27 апреля 2023 Израиль All
25 августа 2023 Испания 16
11 июля 2024 Кыргызстан
11 июля 2024 Молдавия
5 октября 2023 Нидерланды 9
27 апреля 2023 Норвегия 12
16 июня 2023 Польша
8 июня 2023 Сингапур PG13
11 июля 2024 Таджикистан
4 августа 2023 Тайвань
16 мая 2024 Узбекистан
19 сентября 2024 Украина 16+
30 июня 2023 Финляндия 12
31 мая 2023 Франция 12
30 июня 2023 Швеция 11
Сборы в мире $5 913 323
Производство Essential Cinema, Free Range Films, Ingenious Media
Другие названия
The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry, El viaje de Harold, 一個人的朝聖, A Improvável Viagem de Harold Fry, Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry, El viatge d'en Harold, Ha'Massa Ha'Bilti Savir [Ba'Alil] shel Harold Fry, Harold Fry valószínűtlen utazása, Harold Fry'ın Beklenmedik Yolculuğu, Harold Fryn toiveikas taival, Harold Frys oväntade vandring, Harold Frys usandsynlige pilgrimsfærd, Harold Frys utrolige pilgrimsferd, L'imprevedibile viaggio di Harold Fry, L'Improbable voyage d'Harold Fry, Niezwykła wędrówka Harolda Fry, The Unlikely Pilgramage of Harold Fry, The Unlikely Pilgrimmage of Harold Fry, Вторая жизнь Гарольда Фрая, Невероятное паломничество Гарольда Фрая, Невероятното странстване на Харолд Фрай, Неймовірні пригоди Гарольда Фрая, ハロルド・フライのまさかの旅立ち, 一个人的朝圣, Неймовірне паломництво Гарольда Фрая

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 22 голоса
6.9 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  914 В жанре «драма»  425 В фильмах Великобритании  77 В фильмах 2023 года  43
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Вторая жизнь Гарольда Фрая - Дублированный трейлер
Вторая жизнь Гарольда Фрая Дублированный трейлер
Вторая жизнь Гарольда Фрая - Трейлер
Вторая жизнь Гарольда Фрая Трейлер
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Цитаты

Maureen Я вижу его по телевизору, и все его аплодируют. И он выглядит... таким счастливым. А теперь у него с ним молодой парень, и я не знаю, кто он такой. Было бы проще, если бы он умер! По крайней мере, я бы знала, на чём стою.

Отзывы о фильме

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