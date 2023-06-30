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Невероятное паломничество Гарольда Фрая
The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry
Невероятное паломничество Гарольда Фрая, 2023
2023 / Великобритания
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Жанр:
драма
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О фильме
Гарольд — обычный человек, который проходит по жизни, живя на обочине, пока однажды не отправляется за письмом… и просто продолжает идти.
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Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
30 июня 2023
Режиссер
Хетти Макдональд
В ролях
Джим Бродбент
Пенелопа Уилтон
Моника Госсманн
Эрл Каве
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