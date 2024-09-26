Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мортал Комбат 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Девара: Часть 1
7.0
Девара: Часть 1 - trailer
Киноафиша Фильмы Девара: Часть 1
7.0

Девара: Часть 1

, 2024
Devara: Part 1
Индия / боевик, драма, триллер / 18+
Индийский боевик о герое, который защищает слабых и борется со злом
Трейлеры
Постер фильма Девара: Часть 1
7.0
Девара: Часть 1 - trailer
Девара: Часть 1  trailer

О фильме

Эпическая сага, действие которой разворачивается в прибрежных землях и в которой рассказывается о захватывающих, эмоционально заряженных событиях, где главный герой спасает обездоленных и наводит страх на злодеев.

В ролях

Саиф Али Кхан
Саиф Али Кхан
Джанви Капур
Пракаш Радж
Мека Шрикантх
Сияй Том Чакко
Мурли Шарма
Режиссер Koratala Siva
Сценарист Koratala Siva
Композитор Anirudh Ravichander
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 55 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 8 ноября 2024
Премьера в мире 26 сентября 2024
Дата выхода
27 сентября 2024 Россия Indian Films
27 сентября 2024 Австралия
26 сентября 2024 Великобритания 15
27 сентября 2024 Индия UA
27 сентября 2024 Ирландия 15A
27 сентября 2024 ОАЭ TBC
27 сентября 2024 Польша
10 октября 2024 Португалия M/14
26 сентября 2024 США PG-13
27 сентября 2024 Франция
3 октября 2024 Чехия
28 марта 2025 Япония PG12
Бюджет $36 500 000
Сборы в мире $7 361 414
Производство NTR Arts, Yuvasudha Arts
Другие названия
Devara: Part 1, Devara Part 1, Devara, #NTR30, Devara: Parte 1, Devara: Rei dos Mares - Parte 1, NTR Koratala Siva 2, NTR Trivikiram Untitled Movie, Девара, часть 1, デーヴァラ, 紅海怒濤

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
6 IMDb
Написать отзыв

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Девара: Часть 1 - trailer
Девара: Часть 1 Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Хокум
Хокум
2026, Ирландия, ужасы
Литвяк
Литвяк
2026, Россия, боевик, драма, исторический, военный
Отец
Отец
2026, Россия, драма, военный
Грузовички
Грузовички
2026, Россия, анимация
Недавно узнал, что в каждой «Пятёрочке» есть туалет: вот что сказать кассиру при нужде
Узнала у опытных поставщиков дни, когда Wildberries отдает товары почти даром: теперь экономлю на покупках до 50%
Берег турецкий уже не так мил: спрос на этот райский курорт подскочил на 777% (теперь круче Антальи)
«От напряжения сидишь на краешке кресла» — фанаты ужасов, трепещите: новинка уже покорила Запад, следующая на очереди — Россия
«Соло Левелингу» такое и не снилось: эти 2 хайповых аниме засветились в комиксах Marvel – повод наконец посмотреть
Старый ужастик из СССР так хорош, что вдохновил даже режиссера «Хокума»: «Обожаю этот фильм!»
«Что я, дура, чтобы любить сама?»: а на 6 вопросов по «Самой обаятельной и привлекательной» можно ответить и в одиночку
Один несчастный случай на съемках — и жизнь самой прекрасной «царевны» СССР пошла под откос: 20 лет провела в забвении
Этуш однажды проболтался, что стало с товарищем Сааховым после «Кавказской пленницы»: женские наряды, скандалы и унижения в тюрьме
Меньшов спрятал сразу в 3-х своих фильмах особое послание — знаете о нем, значит, смотрели советскую классику внимательнее всех
Вся страна жарит шашлыки, а я жду выходных ради военной премьеры на НТВ — третий сезон уже называют лучшим
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше