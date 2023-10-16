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Мечты робота
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Robot Dreams

Мечты робота, 2023

2023 / Испания / Франция
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0 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в России 25 января 2024
Премьера в мире 16 октября 2023
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Пабло Бергер
В ролях
Иван Лабанда
Грасиэла Молина
José Mediavilla
José García Tos
Esther Solans
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
0.0
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7.8 IMDb
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Постер мультфильма Мечты робота 1 постер
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