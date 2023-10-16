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Мечты робота
Robot Dreams
Мечты робота, 2023
2023 / Испания / Франция
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Рейтинг IMDb: 7.8
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в России
25 января 2024
Премьера в мире
16 октября 2023
Возраст
18+
Прокатчик
Парадиз
Режиссер
Пабло Бергер
В ролях
Иван Лабанда
Грасиэла Молина
José Mediavilla
José García Tos
Esther Solans
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
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0
голосов
7.8
IMDb
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1 постер
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