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Поймай собаку, если сможешь

Комедия о неожиданных поворотах судьбы под Новый год Poymay sobaku, esli smozhesh 18+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Папа десятилетней Луши, писатель-неудачник Борис Колечкин, работает продавцом-консультантом у Лушиной мамы Алины. Когда-то та предпочла его Сергею Амиантову, от которого сейчас зависит судьба её бизнеса. Алина, Луша и Борис по приглашению Амиантова едут к нему на новогодний карнавал. Там между мужчинами начинается поединок. Луша как может помогает отцу. Колечкиным невдомёк, что в недоеденном хот-доге, которым бездомный пёс Карузо угостил их собаку Кристи, было спрятано похищенное кольцо древнеегипетской царицы Нефертити. Похитители бесценного кольца устраивают в отсутствие хозяев дома у Колечкиных охоту на Кристи. Им противостоит влюблённый в Кристи Карузо, которого приютила семья.

Поймай собаку, если сможешь - трейлер
Поймай собаку, если сможешь  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 25 декабря 2024
Премьера в мире 7 ноября 2024
Дата выхода
7 ноября 2024 Россия НМГ Кинопрокат
7 ноября 2024 Беларусь
Сборы в мире $184 937
Производство All Media, Smart Film
Другие названия
Poymay sobaku, esli smozhesh, Поймай собаку, если сможешь, Собачье дело
Режиссер
Анна Курбатова
Анна Курбатова
В ролях
Наталья Чистякова-Ионова
Наталья Чистякова-Ионова
Антон Богданов
Антон Богданов
Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев
Полина Айнутдинова
Полина Айнутдинова
Константин Крюков
Константин Крюков
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 11 голосов
3.5 IMDb
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Поймай собаку, если сможешь
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Лариса Френкель 9 ноября 2024, 22:20
Если вас мучает бессонница обязательно сходите,этот нудный фильм,он вас усыпит на раз два,хоть выспитесь,потом кофе пила,чтоб проснуться
Евгения Ефанова 8 ноября 2024, 08:52
Интересная комедия,мне понравился фильм 🍿
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Поймай собаку, если сможешь - трейлер
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