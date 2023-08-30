Мегапопулярный певец, шоумен и модель Кан Даниэль после своей взрывной карьеры в качестве участника одной из самых популярных корейских k-pop групп "Wanna One" решил идти по собственному пути. Этот концертный документальный фильм рассказывает о его первом сольном концерте в Сеуле и начале эпического мирового турне. Вы увидите Даниэля в моменты репетиций, в общении с самыми близкими ему людьми, узнаете о его мыслях и мечтах из интервью, а также проникнете за кулисы и посмотрите подготовку певца к шоу. Но, конечно же, максимум эмоций вы получите от захватывающего дух живого выступления! Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.