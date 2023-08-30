Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Кан Даниэль: Мой парад
8.1
Кан Даниэль: Мой парад - Трейлер с субтитрами
Киноафиша Фильмы Кан Даниэль: Мой парад
8.1

Кан Даниэль: Мой парад

, 2023
Kangdaniel: My Parade
Южная Корея / документальный, музыка / 18+
Документальный фильм о первом сольном турне корейской k-pop звезды Кан Даниэля
Трейлеры
Постер фильма Кан Даниэль: Мой парад
8.1
Кан Даниэль: Мой парад - Трейлер с субтитрами
Кан Даниэль: Мой парад  Трейлер с субтитрами

О фильме

Мегапопулярный певец, шоумен и модель Кан Даниэль после своей взрывной карьеры в качестве участника одной из самых популярных корейских k-pop групп "Wanna One" решил идти по собственному пути. Этот концертный документальный фильм рассказывает о его первом сольном концерте в Сеуле и начале эпического мирового турне. Вы увидите Даниэля в моменты репетиций, в общении с самыми близкими ему людьми, узнаете о его мыслях и мечтах из интервью, а также проникнете за кулисы и посмотрите подготовку певца к шоу. Но, конечно же, максимум эмоций вы получите от захватывающего дух живого выступления! Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

В ролях

Кан Даниэль
Kangdaniel
Michael Kim
Chancellor
Режиссер Пак Чэ-сок
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 30 августа 2023
Дата выхода
26 сентября 2024 Россия Кинологистика
30 августа 2023 Ирландия G
30 августа 2023 Южная Корея 12
Сборы в мире $102 890
Производство Wys En Scene
Другие названия
Kangdaniel: My Parade, Kang Daniel: My Parade, Kangdaniel: Spectacolul meu, Кан Даниэль: Мой парад, My Parade

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 11 голосов
8.2 IMDb
Обновлено 17 сентября 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Кан Даниэль: Мой парад - Трейлер с субтитрами
Кан Даниэль: Мой парад Трейлер с субтитрами
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Во власти страха
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Последний рубеж
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Демонолог
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
Засунул зубочистку в холодильник — и нарадоваться не могу: эффект заметил уже ночью (вся семья сказала «спасибо»)
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
«Хранители» + «Настоящий детектив»: после позорной «Супергерл» DC спасает мини-сериал на 8 серий – в Marvel подобного не сняли до сих пор
«Галечка сейчас в Москве – а я тест прохожу»: 7 каверзных вопросов о сюжете «Иронии судьбы» в честь 50-летия со дня премьеры
«А вас, Штирлиц, я попрошу пройти тест»: эти 5 сложных вопросов о «17 мгновениях весны» поставят в тупик даже рожденных в СССР
2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3
Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов
Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)
Мрачный детектив с Пореченковым и Жарковым 2 года лежал на полке: НТВ переснял испанский шедевр и «вышло не хуже оригинала»
«Сквозит что-то советское»: автор «Смешариков» сделал русских «Симпсонов» строго 18+ — 19 серий, рейтинг 8/10 и ни единого плохого отзыва
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше