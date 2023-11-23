Гарфилд, 2023

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Постер мультфильма Гарфилд
7.1
Гарфилд - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Гарфилд
7.1

Гарфилд

, 2024
The Garfield Movie
США / приключения, анимация, комедия / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Гарфилд
7.1
Гарфилд - Дублированный трейлер
Гарфилд  Дублированный трейлер

О фильме

Всемирно известный, ненавидящий понедельники и любящий лазанью домашний кот Гарфилд, отправляется в дикое приключение за пределы домашнего комфорта! После неожиданного воссоединения со своим давно потерянным отцом — уличным котом Виком  — Гарфилд и его друг-пёс Оди вынуждены отказаться от своей идеально тепличной жизни и присоединиться к весёлому и опасному приключению.

В ролях

Крис Пратт
Крис Пратт
Garfield
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Vic
Ханна Уэддингхэм
Ханна Уэддингхэм
Jinx
Николас Холт
Николас Холт
Jon
Бретт Голдстин
Бретт Голдстин
Roland
Винг Реймз
Винг Реймз
Otto
Сесили Стронг
Сесили Стронг
Marge Malone
Харви Гильен
Харви Гильен
Odie
Боуэн Янг
Боуэн Янг
Nolan
Снуп Догг
Снуп Догг
Maurice
Режиссер Марк Диндал
Сценарист Paul A. Kaplan, Mark Torgove, Дэвид Рейнольдс, Джим Дэвис
Композитор Джон Дебни
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 8 июля 2024
Премьера в мире 23 ноября 2023
Дата выхода
25 мая 2024 Россия
30 мая 2024 Австралия
23 мая 2024 Азербайджан 6+
1 мая 2024 Андорра
2 мая 2024 Аргентина
23 мая 2024 Бахрейн
17 июля 2024 Бельгия
24 мая 2024 Болгария
2 мая 2024 Боливия
23 мая 2024 Бразилия
30 мая 2024 Бруней
24 мая 2024 Великобритания
30 мая 2024 Венгрия
24 мая 2024 Вьетнам
23 мая 2024 Германия
22 июня 2024 Гонконг
2 мая 2024 Греция
23 мая 2024 Грузия PG
8 мая 2024 Дания
23 мая 2024 Египет
23 мая 2024 Израиль
17 мая 2024 Индия
23 мая 2024 Иордания
23 мая 2024 Ирак
24 мая 2024 Ирландия G
24 мая 2024 Исландия Unrated
24 мая 2024 Испания
1 мая 2024 Италия
23 мая 2024 Казахстан 6+
24 мая 2024 Камбоджа
24 мая 2024 Канада
23 мая 2024 Катар
1 июня 2024 Китай
1 мая 2024 Колумбия
23 мая 2024 Кувейт
24 мая 2024 Кыргызстан
22 мая 2024 Лаос
24 мая 2024 Латвия (none)
23 мая 2024 Ливан
24 мая 2024 Литва
30 мая 2024 Малайзия
31 июля 2024 Марокко
23 мая 2024 Мексика
24 мая 2024 Молдавия
1 мая 2024 Нидерланды
8 мая 2024 Норвегия
23 мая 2024 ОАЭ TBC
23 мая 2024 Оман
23 мая 2024 Палестина
1 мая 2024 Перу
31 мая 2024 Польша
30 мая 2024 Португалия
23 мая 2024 Пуэрто-Рико PG
17 мая 2024 Румыния
23 ноября 2023 США
23 мая 2024 Саудовская Аравия
23 мая 2024 Сербия o.A.
23 мая 2024 Сингапур
23 мая 2024 Сирия
2 мая 2024 Словакия U
24 мая 2024 Таджикистан
22 мая 2024 Таиланд
7 июня 2024 Тайвань
17 июля 2024 Тунис
31 мая 2024 Турция
24 мая 2024 Узбекистан
23 мая 2024 Украина
2 мая 2024 Уругвай
29 мая 2024 Филиппины G
24 мая 2024 Финляндия
17 июля 2024 Франция
26 мая 2024 Хорватия
23 мая 2024 Черногория o.A.
23 мая 2024 Чехия
2 мая 2024 Чили
18 мая 2024 Швейцария 6
24 мая 2024 Швеция 7
1 мая 2024 Эквадор
24 мая 2024 Эстония
7 июня 2024 ЮАР 7-9PG
15 мая 2024 Южная Корея
16 августа 2024 Япония
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $257 211 519
Производство Columbia Pictures, Alcon Entertainment, Double Negative (DNEG)
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Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 41 голос
5.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1741 В жанре «приключения»  369 В жанре «анимация»  249 В жанре «комедия»  414 В фильмах США  1058 В фильмах 2024 года  94
Обновлено 28 августа 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Гарфилд - Дублированный трейлер
Гарфилд Дублированный трейлер
Гарфилд - Трейлер
Гарфилд Трейлер
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Цитаты

Jon Скажи, когда хватит!
[начинает тереть пармезан на лазанью]
Garfield Никогда, Джон! Похорони меня в сыре!
[Лежит на спине в сыре и начинает делать ангела из натертого пармезана]

Отзывы зрителей о мультфильме Гарфилд

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы указывают на приятное, добродушное настроение мультфильма: он веселый и способен дать отдых. Сильные стороны — дружелюбные персонажи и лёгкий юмор, спокойный темп. Слабые моменты — сюжет мог быть глубже, заметна затянутость отдельных сцен. В целом зрители оценивают фильм положительно и рекомендуют для семейного просмотра; подходит детям и тем, кто ищет лёгкое развлечение.
Саммари составлено ИИ на основе 12 отзывов.
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Интересные факты

Когда Гарфилд показан котёнком, он переходит улицу; по пути он проходит мимо магазина под названием Lorenzo's Music Store — это отсылка к оригинальному актёру, озвучившему Гарфилда, Лоренцо Мьюзик.

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