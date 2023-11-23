Гарфилд, 2023

Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян

Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»

Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды

«Шеф, всё пропало!» — а это было в сценарии или актёры чудили? Тест на знание импровизаций в советском кино

Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише

«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи

Пока все не закатали в банки — успейте пройти тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с урожаем

Это уже совсем другая история: «Следствие вели...» с Каневским станет детективной комедией с похищенной собачкой

«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике

«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»