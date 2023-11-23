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Гарфилд
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Garfield

Гарфилд, 2023

2023 / США
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Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 ноября 2023
Режиссер
Марк Диндал
В ролях
Крис Пратт
Крис Пратт
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Гарфилд 1 постер
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