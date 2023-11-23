Гарфилд, 2023

Всемирно известный, ненавидящий понедельники и любящий лазанью домашний кот Гарфилд, отправляется в дикое приключение за пределы домашнего комфорта! После неожиданного воссоединения со своим давно потерянным отцом — уличным котом Виком — Гарфилд и его друг-пёс Оди вынуждены отказаться от своей идеально тепличной жизни и присоединиться к весёлому и опасному приключению.
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Когда Гарфилд показан котёнком, он переходит улицу; по пути он проходит мимо магазина под названием Lorenzo's Music Store — это отсылка к оригинальному актёру, озвучившему Гарфилда, Лоренцо Мьюзик.