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Киноафиша Фильмы Нелюбимка

Нелюбимка

Nelyubimka 18+
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О фильме

Фильм о музыкантах, три года назад создавших хит, который кормит их по сей день. Пожинание плодов звездности переросло в пресыщение, и это мешает им полноценно жить. Niletto и его команда признаются, что «выгорели». Хотя позже у них появляется гипотеза, как им снова обрести вдохновение. Для этого они возвращаются в Екатеринбург, а там до своих районов или городков в области — рукой подать. Эта картина о том, как совладать с рутиной и жить согласно своим истинным желаниям. О пути с Олимпа к себе, от «столичного» уклада артистов к местам их прежней жизни. О борьбе с собой за себя, насчет этого предстоит поразмышлять многим, по крайней мере однажды.

Нелюбимка - трейлер
Нелюбимка  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 12 июня 2024
Премьера в мире 21 апреля 2024
Дата выхода
23 мая 2024 Россия
Сборы в мире $2 993
Производство Свердловская киностудия
Другие названия
Nelyubimka, Нелюбимка
Режиссер
Станислав Сорокин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
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Нелюбимка
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В программу конкурса документального кино ММКФ вошла лента-дебют Станислава Сорокина «Нелюбимка», снятая силами «Свердловской киностудии» и платформы KION. Это масштабная работа об очень популярной группе Niletto, ее лидере Даниле Прыткове и его коллегах по проекту. Еще до премьеры Сорокин проговорился, что работа была непростой, взаимодействие с героями шло не всегда легко. В итоговый монтаж вошла 1/5 материала, а вообще он был бы готов предъявить еще две…
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Елена Михайлечко 21 апреля 2024, 17:08
Советую всем посмотреть. Особенно людям, которые в него попали. Этот фильм должны показывать по телевизору. Обычно документальные фильмы про… Читать дальше…
Елена Михайлечко 21 апреля 2024, 17:16
Очень понравилось, что говорил Али, он желает добра, хотя не может его объяснить в доспутной форме. Лишь человек на одной волне с ним сможет его… Читать дальше…
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Нелюбимка - трейлер
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