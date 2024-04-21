Фильм о музыкантах, три года назад создавших хит, который кормит их по сей день. Пожинание плодов звездности переросло в пресыщение, и это мешает им полноценно жить. Niletto и его команда признаются, что «выгорели». Хотя позже у них появляется гипотеза, как им снова обрести вдохновение. Для этого они возвращаются в Екатеринбург, а там до своих районов или городков в области — рукой подать. Эта картина о том, как совладать с рутиной и жить согласно своим истинным желаниям. О пути с Олимпа к себе, от «столичного» уклада артистов к местам их прежней жизни. О борьбе с собой за себя, насчет этого предстоит поразмышлять многим, по крайней мере однажды.