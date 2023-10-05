Мария Монтессори, 2023

Мария Монтессори — итальянский врач и педагог, наиболее известна своей уникальной педагогической системой, основанной на идее свободного воспитания, которая носит её имя. С 1897 года Мария работала в университетской клинике и по долгу службы посещала детские приюты, где наблюдала детей с психическими расстройствами.
Режиссером выступила французская актриса и постановщик Леа Тодоров. Фильм стал ее полнометражным дебютом в художественном кино. До этого она сняла только документальный проект «Русская утопия» в 2015 году.
Мария Монтессори беззаветно любит свою работу и отказывается выходить замуж за своего начальника и коллегу Джузеппе Монтессано, ведь брак для женщины – это кабала, а Мария не хочет никому принадлежать. Вместе с Джузеппе они достигают удивительных результатов в работе, но хранят в тайне собственного сына Марио, ведь внебрачный ребенок разрушит репутацию обоим. Однажды в их жизни появляется французская красотка Лили, которая пытается сдать в клинику свою нездоровую дочь Тину. Желая как можно скорее избавиться от неудобного ребенка, Лили будет постепенно открывать не только методы Марии Монтессори, но и ее внутреннюю боль. Две противоположные женщины помогут друг другу обрести то, чего у каждой из них нет.
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