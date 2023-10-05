Мария Монтессори, 2023

Мария Монтессори — итальянский врач и педагог, наиболее известна своей уникальной педагогической системой, основанной на идее свободного воспитания, которая носит её имя. С 1897 года Мария работала в университетской клинике и по долгу службы посещала детские приюты, где наблюдала детей с психическими расстройствами.

Режиссером выступила французская актриса и постановщик Леа Тодоров. Фильм стал ее полнометражным дебютом в художественном кино. До этого она сняла только документальный проект «Русская утопия» в 2015 году.