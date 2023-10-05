Мария Монтессори, 2023

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Постер фильма Монтессори: Воспитание любовью
7.3
Монтессори: Воспитание любовью - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Монтессори: Воспитание любовью
7.3

Монтессори: Воспитание любовью

, 2023
La Nouvelle femme
Франция, Италия / драма / 18+
Драма по реальным событиям о знаменитом педагоге и враче – Марии Монтессори
Трейлеры
Постер фильма Монтессори: Воспитание любовью
7.3
Монтессори: Воспитание любовью - Дублированный трейлер
Монтессори: Воспитание любовью  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Мария Монтессори — итальянский врач и педагог, наиболее известна своей уникальной педагогической системой, основанной на идее свободного воспитания, которая носит её имя. С 1897 года Мария работала в университетской клинике и по долгу службы посещала детские приюты, где наблюдала детей с психическими расстройствами.

Режиссером выступила французская актриса и постановщик Леа Тодоров. Фильм стал ее полнометражным дебютом в художественном кино. До этого она сняла только документальный проект «Русская утопия» в 2015 году.

 

Мария Монтессори беззаветно любит свою работу и отказывается выходить замуж за своего начальника и коллегу Джузеппе Монтессано, ведь брак для женщины – это кабала, а Мария не хочет никому принадлежать. Вместе с Джузеппе они достигают удивительных результатов в работе, но хранят в тайне собственного сына Марио, ведь внебрачный ребенок разрушит репутацию обоим.  Однажды в их жизни появляется французская красотка Лили, которая пытается сдать в клинику свою нездоровую дочь Тину.  Желая как можно скорее избавиться от неудобного ребенка, Лили будет постепенно открывать не только методы Марии Монтессори, но и ее внутреннюю боль. Две противоположные женщины помогут друг другу обрести то, чего у каждой из них нет. 

 

В ролях

Лейла Бехти
Лейла Бехти
Lili d'Alengy
Жасмин Тринка
Жасмин Тринка
Maria Montessori
Эмили Ди Ронза
Эмили Ди Ронза
Рафаэль Сонневилль-Каби
Tina
Лаура Борелли
Carlotta, la nourrice
Raffaele Esposito
Giuseppe Montesano
Нэнси Хьюстон
Betsy
Агат Боницер
Агат Боницер
Clarisse
Себастьен Пудеру
Себастьен Пудеру
Jean, le frère de Lili
Пьетро Рагуса
Le prince
Marius Arnaud
Enfant de l'institut
Режиссер Леа Тодоров
Сценарист Леа Тодоров, Кэтрин Пайли
Композитор Реми Бубаль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 28 января 2025
Премьера в мире 5 октября 2023
Дата выхода
30 мая 2024 Россия Ракета Релизинг
7 марта 2024 Германия 0
11 августа 2024 Дания
11 декабря 2025 Израиль All
25 апреля 2024 Испания
26 сентября 2024 Италия
26 апреля 2024 Латвия N12
26 апреля 2024 Литва N13
30 мая 2024 Нидерланды 12
13 марта 2024 Франция
25 апреля 2024 Чехия
5 ноября 2023 Швейцария
30 августа 2024 Швеция 7

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €3 610 000
Сборы в мире $4 688 256
Производство Geko Films, Tempesta, Canal+
Другие названия
La nouvelle femme, Maria Montessori, Maria Montessori - La nouvelle femme, Marija Montesori, Den moderne kvinde, Maria Montessori - Ensinando com Amor, Montessori, Монтессори: Воспитание любовью, 瑪麗亞．蒙特梭利, La nuova donna, 瑪麗亞‧蒙特梭利

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 18 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Монтессори: Воспитание любовью - Дублированный трейлер
Монтессори: Воспитание любовью Дублированный трейлер
Монтессори: Воспитание любовью - Трейлер
Монтессори: Воспитание любовью Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

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Монтессори: Воспитание любовью - смотреть в онлайн-кинотеатре

Монтессори: Воспитание любовью

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