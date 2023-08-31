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La Nouvelle femme

Мария Монтессори, 2023

2023 / Франция / Италия
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Год выпуска 2023
Премьера в России 31 августа 2023
Премьера в мире 31 августа 2023
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Леа Тодоров
В ролях
Лейла Бехти
Лейла Бехти
Жасмин Тринка
Жасмин Тринка
Эмили Ди Ронза
Все актеры и съемочная группа
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Жанна Дюбарри
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