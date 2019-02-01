Отзывы о мультфильме
Ярик Селиванов 17 марта 2024, 19:17
Компьютерная графика прошлого века
Когда у медведя гризли охотники похищают его любимого сынишку, он собирает команду по спасению. Вместе с псом, обладающим суперспособностями, ему предстоит проникнуть в город и совершить большой побег, освободив томящихся в заключении диких животных.
|22 февраля 2024
|Россия
|World Pictures
|22 февраля 2024
|Азербайджан
|6+
|22 февраля 2024
|Болгария
|1 февраля 2019
|Испания
|APTA
|22 февраля 2024
|Казахстан
|6+
|22 февраля 2024
|Кыргызстан
|22 февраля 2024
|Молдавия
|22 февраля 2024
|Таджикистан
|22 февраля 2024
|Узбекистан
|15 января 2020
|Южная Корея
|ALL