Рейтинг IMDb: 4.1
Сезон Охоты. Суперкоманда

Super Bear 18+
О фильме

Когда у медведя гризли охотники похищают его любимого сынишку, он собирает команду по спасению. Вместе с псом, обладающим суперспособностями, ему предстоит проникнуть в город и совершить большой побег, освободив томящихся в заключении диких животных.

Страна Китай / США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 10 февраля 2021
Премьера в мире 1 февраля 2019
Дата выхода
22 февраля 2024 Россия World Pictures
22 февраля 2024 Азербайджан 6+
22 февраля 2024 Болгария
1 февраля 2019 Испания APTA
22 февраля 2024 Казахстан 6+
22 февраля 2024 Кыргызстан
22 февраля 2024 Молдавия
22 февраля 2024 Таджикистан
22 февраля 2024 Узбекистан
15 января 2020 Южная Корея ALL
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $311 673
Производство Zhongguang Shude International Culture Media
Другие названия
Super Bear, Ov mövsümü. Super komanda, Süper Ayı, Súper Papá Oso, Super-miś, Xi ha ying xiong, Аңшылық маусымы: Суперкоманда, Сезон охоты: Суперкоманда, Сезон Охоты. Суперкоманда
Режиссер
Ван Ци
Рейтинг мультфильма

4.4
15 голосов
4.1 IMDb
Сезон Охоты. Суперкоманда - смотреть в онлайн-кинотеатре

Сезон Охоты. Суперкоманда
