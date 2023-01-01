Эта история о том, как девочка 12 лет и ее мама – жительницы улицы Береговой крошечного города на реке в самой глубине России – находят свое счастье. Никуда не уезжая, ничего специально не ища и не делая! Ничего не имея, кроме самой любви, тихих желаний и веры. Девочка – ее именем назван весь фильм еще и стремительно взрослеет, выучивается сама достраивать реальность, верить, прощать, оставаться доброй. А путеводными нитями повествования будут две прибрежные полупрозрачные линии любви – детская и взрослая. Без криков и без эксцессов. Но очень хрупкие, настоящие.