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Ада, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Эта история о том, как девочка 12 лет и ее мама – жительницы улицы Береговой крошечного города на реке в самой глубине России – находят свое счастье. Никуда не уезжая, ничего специально не ища и не делая! Ничего не имея, кроме самой любви, тихих желаний и веры. Девочка – ее именем назван весь фильм еще и стремительно взрослеет, выучивается сама достраивать реальность, верить, прощать, оставаться доброй. А путеводными нитями повествования будут две прибрежные полупрозрачные линии любви – детская и взрослая. Без криков и без эксцессов. Но очень хрупкие, настоящие.

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Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Режиссер
Станислав Светлов
В ролях
Мария Кожуханцева
Ольга Озоллапиня
Ольга Озоллапиня
Михаил Ложкин
Всеволод Ярчевский
Мария Рыщенкова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ада 1 постер
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