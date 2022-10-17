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Присцилла
Priscilla
Присцилла,
США
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Жанр:
биография
драма
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Режиссер
София Коппола
В ролях
Джейкоб Элорди
Кэйли Спэни
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София Коппола рассказала, чем ее байопик о Присцилле Пресли будет отличаться от «Элвиса»
Режиссер сравнила свой новый фильм с «Марией-Антуанеттой».
Написать
17 октября 2022 14:18
Стало известно, кто сыграет Элвиса Пресли и его жену в фильме Софии Копполы «Присцилла»
В фильме акцент будет сделан на супруге певца.
Написать
13 сентября 2022 13:14
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