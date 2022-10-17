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Priscilla

Присцилла,

США
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Режиссер
София Коппола
София Коппола
В ролях
Джейкоб Элорди
Джейкоб Элорди
Кэйли Спэни
Кэйли Спэни
Все актеры и съемочная группа
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София Коппола рассказала, чем ее байопик о Присцилле Пресли будет отличаться от «Элвиса» Режиссер сравнила свой новый фильм с «Марией-Антуанеттой».
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17 октября 2022 14:18
Стало известно, кто сыграет Элвиса Пресли и его жену в фильме Софии Копполы «Присцилла» В фильме акцент будет сделан на супруге певца.
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13 сентября 2022 13:14
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