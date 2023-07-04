Две молодые женщины просыпаются каждое утро у дверей здания суда Монреаля, чтобы иметь возможность присутствовать на широко разрекламированном судебном процессе над серийным убийцей, обвиняемым в особо жестоких преступлениях, которые он снимал на камеру с целью последующей продажи в сети. Интерес к делу перерастает для Келли-Энн в нездоровую одержимость, которая заставляет ее всеми силами попытаться заполучить последний кусочек головоломки: пропавшую видеозапись одного из убийств.