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Постер фильма Красные комнаты
6.7
Красные комнаты - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Красные комнаты
6.7

Красные комнаты

, 2023
Les chambres rouges
Канада / криминал, детектив, триллер / 18+
Криминальный триллер о поклонницах серийного убийцы
Трейлеры
Постер фильма Красные комнаты
6.7
Красные комнаты - Дублированный трейлер
Красные комнаты  Дублированный трейлер

О фильме

Две молодые женщины просыпаются каждое утро у дверей здания суда Монреаля, чтобы иметь возможность присутствовать на широко разрекламированном судебном процессе над серийным убийцей, обвиняемым в особо жестоких преступлениях, которые он снимал на камеру с целью последующей продажи в сети. Интерес к делу перерастает для Келли-Энн в нездоровую одержимость, которая заставляет ее всеми силами попытаться заполучить последний кусочек головоломки: пропавшую видеозапись одного из убийств.

В ролях

Жюльетт Гарьепи
Kelly-Anne
Лори Бабен
Clementine
Элизабет Локас
Francine Beaulieu
Максвелл МакКэйб-Локос
Ги Товетт
Sasha Samar
Constable spécial #1
Samir Firouz
Constable spécial #2
Себастьен Бюлак
Agent de sécurité #2
Meng-che Yang
Constable spécial à la cour
Ginette Déry
Groupie quinquagénaire
Marielle Walter
Femme harajuku
Le Hoang Vu
Homme harajuku
Режиссер Паскаль Планте
Сценарист Паскаль Планте, Dominique Dussault
Композитор Dominique Plante, Mada Mada
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 9 ноября 2023
Премьера в мире 4 июля 2023
Дата выхода
29 февраля 2024 Россия RWV Film
29 февраля 2024 Азербайджан
6 сентября 2024 Великобритания 18
10 октября 2024 Германия 16
24 октября 2024 Италия
29 февраля 2024 Кыргызстан
29 февраля 2024 Молдавия
23 февраля 2024 Румыния
29 февраля 2024 Таджикистан
21 июня 2024 Тайвань
17 января 2024 Франция 12
9 октября 2024 Южная Корея 15
Сборы в мире $147 552
Производство Nemesis Films Productions
Другие названия
Les chambres rouges, Red Rooms, Las habitaciones rojas, Camera roșie, Crvene sobe, Czerwone pokoje, Punaiset huoneet, Red Rooms レッドルームズ, Red Rooms: Obsessão Doentia, Red Rooms: Zeugin des Bösen, Vörös szobák, Κόκκινα δωμάτια, Красные комнаты, Червените стаи, 紅色房間, Qırmızı Otaqlar

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 16 голосов
7.1 IMDb
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Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Красные комнаты - Дублированный трейлер
Красные комнаты Дублированный трейлер
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Новости о фильме

Девушка становится одержима изощренным серийным убийцей в трейлере триллера «Красные комнаты»
26 января 2024 13:54 Девушка становится одержима изощренным серийным убийцей в трейлере триллера «Красные комнаты» Критический рейтинг фильм на Rotten Tomatoes составляет 100% на основе 16 рецензий, тогда как зрительская оценка равняется 90%.
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