Постер фильма Отец года
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
Отец года

Отец года

Комедия с Майклом Китоном о том, как сложно быть отцом Goodrich 18+
О фильме

Преуспевающий арт-дилер и счастливый муж молодой жены Энди неожиданно узнаёт, что ближайшие три месяца он проведёт в компании двух маленьких детей. Как гласит древняя мужская истина, ничем хорошим это не закончится. Можно было бы спихнуть воспитание близнецов на старшую дочь и увлечься бизнесом, но она тоже беременна. Поняв, что он окружен, Энди берет власть в свои руки — детей ждёт здоровое питание, жёсткая дисциплина и домашние задания. Но как гласит другая древняя истина, ни фига подобного. Звание «Отец года» ещё нужно заслужить.

Отец года - дублированный трейлер
Отец года  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 11 ноября 2024
Премьера в мире 17 октября 2024
Дата выхода
7 ноября 2024 Россия Атмосфера Кино
21 ноября 2024 Австралия M
23 октября 2025 Аргентина +13
18 октября 2024 Болгария
20 марта 2025 Бразилия
17 октября 2024 Венгрия 12
23 октября 2025 Гватемала
20 апреля 2025 Доминиканская Республика
7 ноября 2024 Израиль All
21 февраля 2025 Испания
27 марта 2025 Италия
7 ноября 2024 Казахстан
7 ноября 2024 Кыргызстан 16+
20 декабря 2024 Латвия
27 декабря 2024 Литва N13
27 марта 2025 Мексика
19 декабря 2024 Нидерланды AL
13 ноября 2025 Перу
25 октября 2024 Польша
17 октября 2024 Пуэрто-Рико R
25 октября 2024 Румыния
18 октября 2024 США R
31 октября 2024 Сербия
28 ноября 2024 Словакия 15
7 ноября 2024 Узбекистан 16+
28 ноября 2024 Украина 16+
20 декабря 2024 Финляндия
31 октября 2024 Черногория o.A.
28 ноября 2024 Чехия
23 октября 2025 Чили TE+7
28 февраля 2025 Швеция Btl
25 октября 2024 ЮАР 13
Сборы в мире $1 849 454
Производство C2 Motion Picture Group, CaliWood Pictures, Gramercy Park Media
Другие названия
Goodrich, El padre del año, Aasta isa, Apák gyöngye, Con el agua al cuello, Il padre dell'anno, Isäni Goodrich, Lihiyot Goodrich, Ojciec roku, Pai do Ano, Probleme de familie, Vislabākais tētis, Vlastně tě mám ráda, tati, Батько року, Отец года
Режиссер
Холли Мейерс-Шайер
В ролях
Майкл Китон
Мила Кунис
Лаура Бенанти
Кармен Эджого
Энди МакДауэлл
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Лучшие комедии про семью Лучшие комедии про семью
Фильмы о трудоголиках Фильмы о трудоголиках
Фильмы для всей семьи Фильмы для всей семьи
Зарубежные комедии, чтобы посмеяться до слез Зарубежные комедии, чтобы посмеяться до слез
Фильмы про долги Фильмы про долги

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 21 голос
6.3 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2542
Отец года - смотреть в онлайн-кинотеатре

Отец года

Отзывы о фильме

Андрей Хомченков 11 ноября 2024, 11:36
Очень пресный, безэмоциональный "фильм" ни о чём. Ощущение, что сей безинтересный сюжет придуман и записан на коленке за более короткое… Читать дальше…
saprronova 17 ноября 2024, 16:27
Поставила пять, чтобы фильм посмотрели, тем кому интересно. Очень увлекательный фильм для многих взрослых, для тех кто в терапии, кто не владеет на… Читать дальше…

Интересные факты

Сценарист и режиссёр Хэлли Майерс-Шайер написала заглавную роль специально для Майкла Китона. "Я писала её на 100 процентов, имея в виду именно его," сказала она, "до такой степени, что если бы он сказал «нет», я бы закопала её и себя в заднем дворе."

Новости о фильме
Майкл Китон присматривает за своими маленькими детьми в трейлере комедии «Отец года»
Майкл Китон присматривает за своими маленькими детьми в трейлере комедии «Отец года» Помогает ему Мила Кунис.
19 августа 2024 11:52
Мила Кунис составит компанию Майклу Китону в актерском составе комедии «Гудрич»
Мила Кунис составит компанию Майклу Китону в актерском составе комедии «Гудрич» Фильм о непутевом отце и его взрослой дочери.
15 марта 2023 12:44
Майкл Китон исполнит главную роль в комедии «Гудрич»
Майкл Китон исполнит главную роль в комедии «Гудрич» Актер сыграет непутевого отца близнецов.
21 февраля 2023 16:42
Отец года - дублированный трейлер
Отец года Дублированный трейлер
Кадры из фильма
