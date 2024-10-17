Преуспевающий арт-дилер и счастливый муж молодой жены Энди неожиданно узнаёт, что ближайшие три месяца он проведёт в компании двух маленьких детей. Как гласит древняя мужская истина, ничем хорошим это не закончится. Можно было бы спихнуть воспитание близнецов на старшую дочь и увлечься бизнесом, но она тоже беременна. Поняв, что он окружен, Энди берет власть в свои руки — детей ждёт здоровое питание, жёсткая дисциплина и домашние задания. Но как гласит другая древняя истина, ни фига подобного. Звание «Отец года» ещё нужно заслужить.