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Немая жизнь: История женщины в черном Немая жизнь: История женщины в черном
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Silent Life: The Story of the Lady in Black

Немая жизнь: История женщины в черном , 2023

2023 / США
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О фильме

Девяностолетняя женщина, одетая во всё чёрное, с лицом, закрытым вуалью, приходит на Голливудское кладбище к могиле первого секс-символа Голливуда Рудольфа Валентино. Её прозвали “Женщиной̆ в Чёрном”. Она приносит красную розу на могилу Валентино в день его смерти уже более 70 лет и о ней известны только легенды. Сама она хранит молчание. Команда, снимающая документальный̆ фильм о звёздах старого Голливуда, заинтересовывается этой̆ загадочной̆ дамой̆ и убеждает её раскрыть секрет: действительно ли она была последней̆ любовью Великого Любовника? “Женщина в Чёрном” начинает свой рассказ, который̆ переносит нас в август 1926 года, когда она была молодой̆ девушкой̆, и работала уборщицей̆ в Нью-Йоркском госпитале, где более недели кино-идол боролся за свою жизнь. Во время рассказа голос духа самого Валентино вмешивается и начинает рассказывать свою историю, которая несколько отличается от того, что рассказывает “Женщина в Чёрном”...

Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Владислав Козлов
В ролях
Шерилин Фенн
Шерилин Фенн
Франко Неро
Франко Неро
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Терри Мур
Монте Маркэм
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Немая жизнь: История женщины в черном 2 постера
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