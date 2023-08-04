Немая жизнь: История женщины в черном , 2023

Девяностолетняя женщина, одетая во всё чёрное, с лицом, закрытым вуалью, приходит на Голливудское кладбище к могиле первого секс-символа Голливуда Рудольфа Валентино. Её прозвали “Женщиной̆ в Чёрном”. Она приносит красную розу на могилу Валентино в день его смерти уже более 70 лет и о ней известны только легенды. Сама она хранит молчание. Команда, снимающая документальный̆ фильм о звёздах старого Голливуда, заинтересовывается этой̆ загадочной̆ дамой̆ и убеждает её раскрыть секрет: действительно ли она была последней̆ любовью Великого Любовника? “Женщина в Чёрном” начинает свой рассказ, который̆ переносит нас в август 1926 года, когда она была молодой̆ девушкой̆, и работала уборщицей̆ в Нью-Йоркском госпитале, где более недели кино-идол боролся за свою жизнь. Во время рассказа голос духа самого Валентино вмешивается и начинает рассказывать свою историю, которая несколько отличается от того, что рассказывает “Женщина в Чёрном”...