В далеком 2006 году в кинотеатрах России появился фильм: «Форсаж 3: Токийский дрифт» Это был первый художественный фильм об управлении автомобилем в контролируемом заносе. Весь фильм снят в Японии, именно там, в горах, зародилось это направление автоспорта. Сразу по всей России появились фанаты дрифта, особенно популярным он стал на Камчатке. Свою роль сыграли близость к Японии и большое количество японских праворульных машин, которые преобладают в регионе. Главный герой – Алексей Козлов увлекается дрифтом и решает построить дрифт-болид из старого редкого автомобиля Toyota Cresta 1987г. с номером кузова JZX-71, отсюда и название нашего фильма – «Семьдесят первый». Это история про простого парня, который живет на Камчатке, где до сих пор нет инфраструктуры для тренировок, где 9 месяцев в году на дороге лежит снег, но он мечтает выступать на самой престижной гонке в России RDS-GP, где между собой соревнуются топовые пилоты со всего мира. Мы расскажем историю о страстном увлечении скоростью, драйвом и осуществлении давней мечты.