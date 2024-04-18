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Постер фильма За пределами. Семьдесят первый
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Киноафиша Фильмы За пределами. Семьдесят первый

За пределами. Семьдесят первый

Za predelami. Semdesyat pervyy 18+
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О фильме

В далеком 2006 году в кинотеатрах России появился фильм: «Форсаж 3: Токийский дрифт» Это был первый художественный фильм об управлении автомобилем в контролируемом заносе. Весь фильм снят в Японии, именно там, в горах, зародилось это направление автоспорта. Сразу по всей России появились фанаты дрифта, особенно популярным он стал на Камчатке. Свою роль сыграли близость к Японии и большое количество японских праворульных машин, которые преобладают в регионе. Главный герой – Алексей Козлов увлекается дрифтом и решает построить дрифт-болид из старого редкого автомобиля Toyota Cresta 1987г. с номером кузова JZX-71, отсюда и название нашего фильма – «Семьдесят первый». Это история про простого парня, который живет на Камчатке, где до сих пор нет инфраструктуры для тренировок, где 9 месяцев в году на дороге лежит снег, но он мечтает выступать на самой престижной гонке в России RDS-GP, где между собой соревнуются топовые пилоты со всего мира. Мы расскажем историю о страстном увлечении скоростью, драйвом и осуществлении давней мечты. 

За пределами. Семьдесят первый - трейлер
За пределами. Семьдесят первый  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 18 апреля 2024
Дата выхода
18 апреля 2024 Россия Planeta Inform 12+
Сборы в мире $12 804
Производство Eastside Documentary, ID Production
Другие названия
Za predelami. Semdesyat pervyy, За пределами. Семьдесят первый
Режиссер
Дмитрий Плотников
В ролях
Алексей Козлов
Аркадий Цареградцев
Александр Валишев
Андрей Астапов
Максим Ценев
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Камила Сапфирова 20 апреля 2024, 21:12
фильм лёгкий и захватывающий, хорошая качественная съёмка, крутые треки
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За пределами. Семьдесят первый - трейлер
За пределами. Семьдесят первый Трейлер
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