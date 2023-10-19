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Постер фильма Мистер Блейк к Вашим услугам
6.1
Мистер Блейк к Вашим услугам - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мистер Блейк к Вашим услугам
6.1

Мистер Блейк к Вашим услугам

, 2023
Complètement cramé
Франция / комедия, драма, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Мистер Блейк к Вашим услугам
6.1
Мистер Блейк к Вашим услугам - Трейлер
Мистер Блейк к Вашим услугам  Трейлер

О фильме

Чопорный английский джентльмен приезжает погостить во французский замок, где он некогда встретил свою первую любовь. С тех пор имение опустело, прислуга разбежалась, а гостя принимают за долгожданного дворецкого. Чтобы вернуть замку и его прекрасной хозяйке былое величие, в распоряжении Мистера Блейка есть видавшее виды оборудование, собутыльник-сторож, беременная домработница и кот. Последний, правда, идеален.

В ролях

Джон Малкович
Джон Малкович
Andrew Blake
Эмили Декьенн
Эмили Декьенн
Odile
Фанни Ардан
Фанни Ардан
Nathalie Beauvillier
Филип Бас
Magnier
Евгения Анселен
Manon
Christel Henon
Madame Berliner
Al Ginter
Richard Ward
Anne Brionne
Melissa Ward
Константин Роммельфанген
Agent 1
Хьюго Мальпейр
Agent 2
Режиссер Жиль Легардинье
Сценарист Christel Henon, Жиль Легардинье
Композитор Erwann Chandon
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 23 мая 2024
Премьера в мире 19 октября 2023
Дата выхода
11 января 2024 Россия Атмосфера Кино
22 марта 2024 Азербайджан
16 января 2025 Аргентина ATP
15 февраля 2024 Болгария
19 сентября 2025 Великобритания
16 ноября 2023 Венгрия
14 августа 2025 Гватемала
21 декабря 2023 Германия
5 июля 2024 Испания
7 августа 2025 Италия
22 марта 2024 Кыргызстан
3 ноября 2023 Латвия 12+
9 февраля 2024 Литва N13
15 мая 2025 Мексика A
10 мая 2024 Молдавия
10 мая 2024 Польша
27 июня 2024 Сербия o.A.
11 января 2024 Словакия 12
22 марта 2024 Таджикистан
7 июня 2024 Тайвань
22 марта 2024 Узбекистан
4 января 2024 Украина
1 ноября 2023 Франция TP
27 июня 2024 Черногория o.A.
11 января 2024 Чехия MP
21 декабря 2023 Швейцария
17 ноября 2023 Эстония
Бюджет €6 030 000
Сборы в мире $2 847 604
Производство Bidibul Productions, Superprod, Luxembourg Film Fund
Другие названия
Complètement cramé !, Complètement cramé!, Mr. Blake at Your Service!, Monsieur Blake zu Diensten, Mr Blake a sus ordenes, Mr. Blake at Your Service, Well Done, Well Done!, Bay Blake Hizmetinizde!, Completamente Passado!, Do usług szanownej pani, El majordom anglès, El mayordomo inglés, El Sr. Blake, a sus órdenes, Härra Blake teie teenistuses!, Monsieur Blake: Maggiordomo per amore, Mr Blake til tjeneste, Mr. Blake a sus órdenes, Mr. Blake, a sus órdenes!, Mr. Blake, at Your Service!, Pán Blake k vašim službám, Pán Blake k vašim službám!, Sr. Blake ao Seu Dispor, Vendég a francia kastélyban, Мистер Блейк к вашим услугам!, Містер Блейк до ваших послуг, 明天我就不幹了！, Complètement cramé, Pan Blake k vašim službám

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 14 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мистер Блейк к Вашим услугам - Трейлер
Мистер Блейк к Вашим услугам Трейлер
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