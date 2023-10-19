Чопорный английский джентльмен приезжает погостить во французский замок, где он некогда встретил свою первую любовь. С тех пор имение опустело, прислуга разбежалась, а гостя принимают за долгожданного дворецкого. Чтобы вернуть замку и его прекрасной хозяйке былое величие, в распоряжении Мистера Блейка есть видавшее виды оборудование, собутыльник-сторож, беременная домработница и кот. Последний, правда, идеален.
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