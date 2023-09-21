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Dance First

Сначала танцуй, 2023

2023 / Бельгия / Венгрия / Великобритания
Оценить фильм можно будет после премьеры
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Джеймс Марш
Джеймс Марш
В ролях
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Максин Пик
Максин Пик
Брона Галлахер
Брона Галлахер
Фионн О’Ши
Фионн О’Ши
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Вышел трейлер биографического фильма о Сэмюэле Беккете с Гэбриелом Бирном в главной роли В качестве одного из ключевых персонажей в картине фигурирует великий Джеймс Джойс.
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21 сентября 2023 16:59
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