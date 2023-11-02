Bring Him to Me, 2023

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Постер фильма Дорога в один конец
6.7
Дорога в один конец - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Дорога в один конец
6.7

Дорога в один конец

, 2023
Bring Him to Me
Австралия / криминал, триллер / 18+
Криминальный триллер о водителе банды, который везёт своего пассажира на казнь
Трейлеры
Постер фильма Дорога в один конец
6.7
Дорога в один конец - Дублированный трейлер
Дорога в один конец  Дублированный трейлер

О фильме

Когда ты просто водитель, и должен доставить ничего не подозревающего пассажира в место, откуда ему не выбраться живым. Путь оказывается извилистым и опасным, а пассажир - надёжным и добрым малым, но обратной дороги нет!

В ролях

Сэм Нил
Сэм Нил
Frank
Рэйчел Гриффитс
Рэйчел Гриффитс
Veronica
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Driver
Лиам МакИнтайр
Лиам МакИнтайр
Travis
Маркус Джонсон
Алекс Флери
Janko
Jamie Costa
Passenger
Зак Гарред
Зак Гарред
Shaun
Allison Frances Boyd
Mother
Harley Bronwyn
Hayley
Jennings Brower
Leon
Режиссер Люк Спарк
Сценарист Tom Evans
Композитор Фредерик Вьедманн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 ноября 2023
Премьера в мире 2 ноября 2023
Дата выхода
18 января 2024 Россия Парадиз
2 ноября 2023 Австралия MA 15+
18 января 2024 Азербайджан
18 января 2024 Болгария
2 ноября 2023 Испания 16
18 января 2024 Казахстан 18+
1 февраля 2024 Кыргызстан 16+
18 января 2024 Молдавия
2 ноября 2023 Нидерланды 16
18 января 2024 Таджикистан
18 января 2024 Узбекистан 18+
2 ноября 2023 Финляндия K-16
Сборы в мире $65 492
Производство Sparke Films
Другие названия
Bring Him to Me, Дорога в один конец, Bring Him to Me - O Último Destino, La place du mort, Onu Bana Getirin, Przywieź go do mnie, Sin escapatoria, Tarde Demais Para Voltar, Κούρσα καταδίκης, 叛变司机

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 17 голосов
5.3 IMDb
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Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Дорога в один конец - Дублированный трейлер
Дорога в один конец Дублированный трейлер
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