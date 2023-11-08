Железный коготь,

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Постер фильма Стальная хватка
7.6
Стальная хватка - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Стальная хватка
7.6

Стальная хватка

, 2023
The Iron Claw
США / драма, спорт / 18+
Спортивная драма с Заком Эфроном о наследниках знаменитого бойца
Трейлеры
Постер фильма Стальная хватка
7.6
Стальная хватка - Дублированный трейлер
Стальная хватка  Дублированный трейлер

О фильме

Их жизнь – изнурительные тренировки перед грядущим сражением. Каждый раз, выходя на арену, они рискуют остаться здесь навсегда. Толпа приветствует могучих юношей, готовых развлекать их ради мимолетной славы. Но они – не гладиаторы в Древнем Риме. А дети некогда знаменитого бойца, который теперь полностью сконцентрирован на карьере своих четырёх сыновей. Рано или поздно они станут великими чемпионами, другого пути у них нет.

В ролях

Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
Kerry Von Erich
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Kevin Von Erich
Харрис Дикинсон
Харрис Дикинсон
David Von Erich
Мора Тирни
Мора Тирни
Doris Von Erich
Лили Джеймс
Лили Джеймс
Холт МакКэллани
Холт МакКэллани
Fritz Von Erich
Грейди Уилсон
Грейди Уилсон
Young Kevin
Valentine Newcomer
Young David
Скотт Иннес
Ring Announcer
Чаво Герреро
The Sheik
Garrett Hammond
Sportatorium Referee #1
Режиссер Шон Дуркин
Сценарист Шон Дуркин
Композитор Ричард Перри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 февраля 2024
Премьера в мире 8 ноября 2023
Дата выхода
11 января 2024 Россия Атмосфера Кино
18 января 2024 Австралия
16 февраля 2024 Азербайджан
9 мая 2024 Аргентина
6 марта 2024 Бельгия
22 декабря 2023 Болгария
15 февраля 2024 Бразилия
9 февраля 2024 Великобритания
21 марта 2024 Венгрия
21 декабря 2023 Германия
25 декабря 2023 Дания
21 марта 2024 Доминиканская Республика
11 января 2024 Израиль
9 февраля 2024 Ирландия 15
5 января 2024 Исландия Unrated
16 февраля 2024 Испания
1 февраля 2024 Италия
11 января 2024 Казахстан 18+
22 декабря 2023 Канада
11 января 2024 Кыргызстан 16+
29 марта 2024 Латвия N16
23 февраля 2024 Литва
24 января 2024 Марокко
22 февраля 2024 Мексика
16 февраля 2024 Молдавия
16 февраля 2024 Нидерланды 12
18 января 2024 Новая Зеландия
28 декабря 2023 ОАЭ TBC
16 февраля 2024 Польша
15 февраля 2024 Португалия
8 марта 2024 Румыния
22 декабря 2023 США
22 февраля 2024 Сербия
16 февраля 2024 Таджикистан
1 марта 2024 Турция
11 января 2024 Узбекистан 18+
18 января 2024 Украина
27 декабря 2023 Франция
4 июля 2024 Хорватия 15
21 марта 2024 Черногория
7 марта 2024 Чехия 12+
21 января 2024 Швейцария
1 марта 2024 Эстония
15 марта 2024 ЮАР 16
5 апреля 2024 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $45 204 449
Производство A24, Access Entertainment, BBC Film
Другие названия
The Iron Claw, Čelična kandža, Garra de hierro, Iron Claw, Kthetra e hekurt, Стальная хватка, Bracia ze stali, Demir Pençe, Dzelzs Tvēriens, El clan de hierro, Garra de Ferro, Geležiniai gniaužtai, Gheara de fier, Ha'Mit'abkim, La garra de hierro, La griffe de fer, Raudne küünis, The Warrior - The Iron Claw, Vaskarom, Železní bratia, Železní bratři, Železni krempelj, Željezna kandža, Σιδερένια γροθιά, Железната канџа, Залізний кіготь, Челична канџа/Čelična kandža, アイアンクロー, 铁爪, The Von Erichs, The Warrior, Dəmir Pəncə, המתאבקים: סיפורם של האחים ואן אריק

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 28 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  836 В жанре «драма»  387 В жанре «спорт»  14 В фильмах США  537 В фильмах 2023 года  37
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Стальная хватка - Дублированный трейлер
Стальная хватка Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Мощно сыгранная драма о том, что семейные узы могут душить сильнее, чем самый серьезный противник в спорте.&nbsp;
Мощно сыгранная драма о том, что семейные узы могут душить сильнее, чем самый серьезный противник в спорте.  На ринге два борца и рефери. Удар за ударом. Агрессивный рестлер грозится раздавить соперника, сломать ему шею, а затем демонстрирует свой фирменный прием «Железный коготь». Он уверенно идет к титулу чемпиона мира NWA в тяжелом весе, покупает кадиллак по совету промоутера, чтобы выглядеть как настоящая звезда, и следует своей мантре «Быть лучше абсолютно всех». В этом черно-белом прологе нам представляют Джека Адкиссона — спортсмена, взявшего себе псевдоним Фриц…

Отзывы о фильме

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Стальная хватка - смотреть в онлайн-кинотеатре

Стальная хватка

Новости о фильме

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