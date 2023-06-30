Натан и Даниэль просыпаются на месте автокатастрофы, растерянные и, казалось бы, невредимые. Вскоре друзья начинают понимать, что они все не так понимают. Прошлые поступки Натана теперь определят его дальнейшую судьбу. Он покидает земной мир и отправляется в глубины ада, где сталкивается с другими измученными душами и вынужден испытывать и их боль. Он встречает маленькую девочку Жанну, родители которой напуганы, поскольку она склонна к насилию, и Жюлию, которая вышла из-под контроля после самоубийства дочери. Но это только начало.
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