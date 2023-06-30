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Постер фильма Девятые врата: Пандемониум
5.1
Девятые врата: Пандемониум - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Девятые врата: Пандемониум
5.1

Девятые врата: Пандемониум

, 2023
Pandemonium
Франция / ужасы / 18+
Главный герой попадает в ад и пытается вернуться в мир живых
Трейлеры
Постер фильма Девятые врата: Пандемониум
5.1
Девятые врата: Пандемониум - Дублированный трейлер
Девятые врата: Пандемониум  Дублированный трейлер

О фильме

Натан и Даниэль просыпаются на месте автокатастрофы, растерянные и, казалось бы, невредимые. Вскоре друзья начинают понимать, что они все не так понимают. Прошлые поступки Натана теперь определят его дальнейшую судьбу. Он покидает земной мир и отправляется в глубины ада, где сталкивается с другими измученными душами и вынужден испытывать и их боль. Он встречает маленькую девочку Жанну, родители которой напуганы, поскольку она склонна к насилию, и Жюлию, которая вышла из-под контроля после самоубийства дочери. Но это только начало.

В ролях

Арбен Байрактарай
Daniel
Офелия Колб
Офелия Колб
Julia
Юго Дийон
Nathan
Карл Лафоре
Tony
Манон Мендивид
Jeanne
Sidwell Weber
Chloé
Albin Jensen
Billy
Jean Roceau
Norghul
Eowyn Personne
Alice
Zoe Chazal
Claire
Режиссер Quarxx
Сценарист Quarxx
Композитор Benjamin Leray
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 27 мая 2024
Премьера в мире 30 июня 2023
Дата выхода
12 июня 2024 Россия World Pictures
30 мая 2024 Азербайджан
31 октября 2023 Болгария
30 января 2025 Израиль 16
13 июня 2024 Казахстан 18+
30 мая 2024 Кыргызстан
30 мая 2024 Молдавия
25 декабря 2024 Перу
30 мая 2024 Таджикистан
31 октября 2023 Узбекистан
13 марта 2025 Чили 14
Сборы в мире $41 843
Производство Transgressive Production
Другие названия
Pandemonium, A pokol kapuja, Descida ao Inferno, La puerta al infierno, Me'Ever La'Gehenom, Pandemonium - Die Hölle kennt keine Vergebung, Pandemonium: El infierno no perdona, Pandemonium: La Puerta del Infierno, Девятые врата: Пандемониум, La puerta del infierno

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 12 голосов
5.2 IMDb
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Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Девятые врата: Пандемониум - Дублированный трейлер
Девятые врата: Пандемониум Дублированный трейлер
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