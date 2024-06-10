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Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.8
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2 постера
Пойду 151
Не пойду 9
Киноафиша Фильмы Оглянись

Оглянись

Юная художница встречает талантливую соперницу и переосмысливает свои способности Rukku Bakku 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 151
Не пойду 9

О фильме

Ученица четвёртого класса Фудзино, уверенная в себе и в своих способностях, рисует короткие комиксы для школьной газеты. Взрослые и одноклассники хвалят её талант, но однажды она встречает соперницу — одноклассницу Кёмото, которая, хоть и не посещает школу, тоже рисует для той же газеты. Поражённая уровнем мастерства Кёмото и пытаясь угнаться за ней, Фудзино бросает все силы на то, чтобы научиться лучше рисовать, но все её усилия тщетны. И тогда девочка бросает попытки догнать соперницу и возвращается к обычной школьной жизни. Всё меняет день, когда они волею судеб встретились…

Оглянись - дублированный трейлер
Оглянись  дублированный трейлер
Страна Япония
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 6 ноября 2024
Премьера в мире 10 июня 2024
Дата выхода
31 октября 2024 Россия Синемапарк
24 октября 2024 Австралия PG
26 сентября 2024 Бразилия 12
25 октября 2024 Великобритания
20 сентября 2024 Вьетнам
1 октября 2024 Германия 12
29 августа 2024 Гонконг IIA
3 октября 2024 Доминиканская Республика
25 октября 2024 Индия U
31 июля 2024 Индонезия
25 октября 2024 Ирландия
1 октября 2024 Испания 12
6 октября 2024 Канада
26 сентября 2024 Колумбия
12 сентября 2024 Малайзия
26 сентября 2024 Мексика
7 ноября 2024 Нидерланды 6
24 октября 2024 Пуэрто-Рико NR
6 октября 2024 США NR
8 августа 2024 Сингапур PG
17 октября 2024 Таиланд G
1 августа 2024 Тайвань
28 августа 2024 Филиппины PG
18 сентября 2024 Франция
10 октября 2024 Чили
5 сентября 2024 Южная Корея ALL
28 июня 2024 Япония G
Сборы в мире $12 646 317
Производство Amazon MGM Studios, Avex Pictures, Shueisha
Другие названия
Rukku bakku, Look Back, Look Back: Continúa Dibujando, Look Back -驀然回首-, Look Back: Liệu Ta Có Dám Nhìn Lại?, Оглянись, ルックバック, 蓦然回首, 驀然回首
Режиссер
Киётака Осияма
В ролях
Юми Каваи
Mizuki Yoshida
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

8.4
Оцените 30 голосов
7.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  90 В жанре «анимация»  19 В жанре «драма»  36 В фильмах Японии  9
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
fuck go back 5 ноября 2024, 12:36
Эта работа — переосмымление автором реально произошедших событий, в которых погиб его друг. в 2019 году незнакомый проник в анимационную студию кьёто… Читать дальше…
Абоба Абоба 25 октября 2024, 14:20
Очень жду премьеры
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