Ученица четвёртого класса Фудзино, уверенная в себе и в своих способностях, рисует короткие комиксы для школьной газеты. Взрослые и одноклассники хвалят её талант, но однажды она встречает соперницу — одноклассницу Кёмото, которая, хоть и не посещает школу, тоже рисует для той же газеты. Поражённая уровнем мастерства Кёмото и пытаясь угнаться за ней, Фудзино бросает все силы на то, чтобы научиться лучше рисовать, но все её усилия тщетны. И тогда девочка бросает попытки догнать соперницу и возвращается к обычной школьной жизни. Всё меняет день, когда они волею судеб встретились…
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