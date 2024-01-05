Большая гонка. Лянча против Ауди, 2023

Не будет преувеличением сказать, что жанр гоночного байопика прямо сейчас переживает свой пик. Точкой отсчета стал всесторонний успех блокбастера «Ford против Ferrari», поставленного Джеймсом Мэнголдом. История противостояния двух легендарных брендов приглянулась как зрителям, так и критикам и в конечном счете даже претендовала на главный «Оскар». В прошлом году в рамках жанра были выпущены еще две яркие кинокартины: биографическая драма об Энцо Феррари, которую живой…