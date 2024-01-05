Большая гонка. Лянча против Ауди, 2023

История знаменитого противостояния итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди». Битва двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулём которых сидели лучшие в мире пилоты. 20 трасс в 12 странах: дождь, снег, горные серпантины и узкие улочки средневековых городов. В ход идут все уловки – ни одна из команд не думает отступать. Победитель получает всё, проигравший моет машины.
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На праздновании после Ралли Монте‑Карло можно увидеть самого Чезаре Фиорио — он сидит за столом и кивает, улыбаясь актёру, исполняющему его роль.