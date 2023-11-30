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Большая гонка. Лянча против Ауди
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Большая гонка. Лянча против Ауди, 2023

2023 / Италия / Великобритания
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в России 30 ноября 2023
Премьера в мире 30 ноября 2023
Возраст 18+
Прокатчик Атмосфера Кино
Режиссер
Стефано Мордини
Стефано Мордини
В ролях
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Фолькер Брух
Фолькер Брух
Кай Портман
Кай Портман
Кэти Кларксон-Хилл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Большая гонка. Лянча против Ауди 2 постера
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Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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