Большая гонка. Лянча против Ауди, 2023

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Постер фильма Большая гонка. Лянча против Ауди
6.4
Большая гонка. Лянча против Ауди - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Большая гонка. Лянча против Ауди
6.4

Большая гонка. Лянча против Ауди

, 2024
Race for Glory: Audi vs. Lancia
Италия, Великобритания / биография, драма, спорт / 18+
Спортивная драма о знаменитом противостоянии итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди»
Трейлеры
Постер фильма Большая гонка. Лянча против Ауди
6.4
Большая гонка. Лянча против Ауди - Дублированный трейлер
Большая гонка. Лянча против Ауди  Дублированный трейлер

О фильме

История знаменитого противостояния итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди». Битва двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулём которых сидели лучшие в мире пилоты. 20 трасс в 12 странах: дождь, снег, горные серпантины и узкие улочки средневековых городов. В ход идут все уловки – ни одна из команд не думает отступать. Победитель получает всё, проигравший моет машины. 

В ролях

Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Roland Gumpert
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Cesare Fiorio
Фолькер Брух
Фолькер Брух
Walter Röhrl
Кай Портман
Кай Портман
Кэти Кларксон-Хилл
Jane McCoy
Эстер Гаррель
Эстер Гаррель
Michèle Mouton
Джорджо Монтанини
Lancia Chief Mechanic
Gianmaria Martini
Hannu Mikkola
Хейли Беннетт
Хейли Беннетт
Journalist
Lapo Elkann
L'Avvocato
Gabriele Portoghese
Lancia Assistant Director
Режиссер Стефано Мордини
Сценарист Стефано Мордини, Риккардо Скамарчио, Джереми Томас, Филиппо Болонья
Композитор Andrea Venerus
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Великобритания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 5 января 2024
Премьера в мире 5 января 2024
Дата выхода
18 января 2024 Россия Атмосфера Кино
5 января 2024 Азербайджан
5 января 2024 Болгария
5 февраля 2024 Великобритания 12
11 апреля 2024 Венгрия
28 марта 2024 Греция
5 февраля 2024 Ирландия
14 марта 2024 Италия T
18 января 2024 Казахстан 16+
18 января 2024 Кувейт
18 января 2024 Кыргызстан 16+
23 февраля 2024 Латвия N12
23 февраля 2024 Литва N13
5 января 2024 Молдавия
18 января 2024 ОАЭ TBC
9 мая 2024 Португалия
22 февраля 2024 Сербия
14 марта 2024 Сингапур PG13
4 июля 2024 Словакия
18 января 2024 Таджикистан
18 января 2024 Узбекистан
1 февраля 2024 Украина
7 февраля 2024 Франция 12
15 февраля 2024 Хорватия
22 февраля 2024 Черногория
4 июля 2024 Чехия 12
23 февраля 2024 Эстония
21 августа 2025 Южная Корея

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $2 151 772
Производство Lebowski, HanWay Films, Recorded Picture Company (RPC)
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 25 голосов
5.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2901 В жанре «биография»  114 В жанре «драма»  1148 В жанре «спорт»  52 В фильмах Италияи  44 В фильмах Великобритании  236 В фильмах 2024 года  166
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Большая гонка. Лянча против Ауди - Дублированный трейлер
Большая гонка. Лянча против Ауди Дублированный трейлер
Большая гонка. Лянча против Ауди - Трейлер
Большая гонка. Лянча против Ауди Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Гоночная драма, лишенная драйва.
Гоночная драма, лишенная драйва. Не будет преувеличением сказать, что жанр гоночного байопика прямо сейчас переживает свой пик. Точкой отсчета стал всесторонний успех блокбастера «Ford против Ferrari», поставленного Джеймсом Мэнголдом. История противостояния двух легендарных брендов приглянулась как зрителям, так и критикам и в конечном счете даже претендовала на главный «Оскар». В прошлом году в рамках жанра были выпущены еще две яркие кинокартины: биографическая драма об Энцо Феррари, которую живой…

Отзывы о фильме

Comon 21 января 2024, 15:48
Средний фильм. Конечно тема автогонок безпроигрышна сама по себе, но ещё и режиссёру снимать уметь надо, нерв гонки и интригу чемпионата чувствовать.… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 21 января 2024, 18:59
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
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Большая гонка. Лянча против Ауди - смотреть в онлайн-кинотеатре

Большая гонка. Лянча против Ауди

Новости о фильме

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