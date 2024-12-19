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Постер фильма Братья
Постер фильма Братья
Рейтинги
4.1 Рейтинг IMDb: 2.8
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Братья

Братья

Дикая комедия о непутёвом «брате» Филиппа Киркорова Bratya 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 192
Не пойду 59

О фильме

Славик, беззаботный сочинский бездельник и дамский угодник, узнает об угрозе жизни – он срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант – неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик готов на все ради встречи с родственником, но даже и представить не может, к чему приведет его коварный план, который буквально обернется страшным сном для обоих. Экстремальное выживание в лесу, знакомство с язычниками – лишь часть испытаний, которые встретятся на пути героев. Окажется ли успешной авантюра Славика?

Братья - второй трейлер
Братья  второй трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 19 декабря 2024
Дата выхода
19 декабря 2024 Россия Централ Партнершип
Производство Berg Sound, Кинокомпания Темп
Другие названия
Bratya, Братья
Режиссер
Марк Горобец
Марк Горобец
В ролях
Денис Дорохов
Денис Дорохов
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Алена Савастова
Алена Савастова
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.1
Оцените 81 голос
2.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3680 В жанре «комедия»  1030 В фильмах России  660
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Братья
Отзывы о фильме Обсудить в чате
виталя заратуев 10 декабря 2024, 18:42
Фильм портит Киркоров не было бы пошёл бы на этот фильм.
Алексей Вавилов 20 декабря 2024, 17:44
Лютое дно!!! Никогда не писал отзывы, но это просто мега лютое дно. Ни стоит даже тратить время
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26 декабря 2024 16:08
Филипп Киркоров и Денис Дорохов борются за выживание в трейлере комедии «Братья»
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14 ноября 2024 15:32
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