Славик, беззаботный сочинский бездельник и дамский угодник, узнает об угрозе жизни – он срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант – неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик готов на все ради встречи с родственником, но даже и представить не может, к чему приведет его коварный план, который буквально обернется страшным сном для обоих. Экстремальное выживание в лесу, знакомство с язычниками – лишь часть испытаний, которые встретятся на пути героев. Окажется ли успешной авантюра Славика?
|19 декабря 2024
|Россия
|Централ Партнершип