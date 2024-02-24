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Постер фильма Спящие псы
6.7
Спящие псы - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Спящие псы
6.7

Спящие псы

, 2024
Sleeping Dogs
Австралия / криминал, детектив, триллер / 18+
Криминальный триллер с Расселом Кроу о расследовании убийства десятилетней давности
Трейлеры
Постер фильма Спящие псы
6.7
Спящие псы - Дублированный трейлер
Спящие псы  Дублированный трейлер

О фильме

После лечения провалов в памяти, бывший детектив по расследованию убийств пересматривает дело десятилетней давности, связанное с жестоким убийством профессора колледжа.

В ролях

Карен Гиллан
Карен Гиллан
Elizabeth Westlake
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Roy Freeman
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Dr. Joseph Wieder
Томми Флэнаган
Томми Флэнаган
Jimmy Remis
Келли Грейсон
Келли Грейсон
Элизабет Блэкмор
Элизабет Блэкмор
Dana Finn
Томас М. Райт
Томас М. Райт
Wayne Devereaux
Гарри Гринвуд
Richard Finn
Паула Арунделл
Паула Арунделл
Susan Avery
Пачаро Мзембе
Пачаро Мзембе
Isaac Samuel
Линн Гилмартин
Diane Lynch
Режиссер Адам Купер
Сценарист Адам Купер, Билл Колладж, E.O. Chirovici
Композитор Дэвид Хиршфелдер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 марта 2024
Премьера в мире 24 февраля 2024
Дата выхода
2 мая 2024 Россия Парадиз
1 августа 2024 Австралия MA 15+
4 апреля 2024 Азербайджан
21 марта 2024 Болгария
2 мая 2024 Бразилия 16
18 апреля 2024 Венгрия 16
29 августа 2024 Германия 16
11 апреля 2024 Доминиканская Республика
12 сентября 2024 Израиль
14 июня 2024 Испания 16
2 мая 2024 Казахстан 18+
19 июня 2025 Катар
21 марта 2024 Кыргызстан
19 апреля 2024 Латвия N16
11 апреля 2024 Мексика
21 марта 2024 Молдавия
21 марта 2024 Нидерланды 16
30 мая 2024 ОАЭ TBC
26 сентября 2024 Перу
22 марта 2024 Румыния o.A.
21 марта 2024 США R
24 февраля 2024 Сербия
21 марта 2024 Таджикистан
3 апреля 2024 Тайвань 15+
21 марта 2024 Узбекистан
17 апреля 2025 Украина
14 июня 2024 Франция 16
25 апреля 2024 Хорватия 15
21 марта 2024 Черногория
19 сентября 2024 Чили

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $2 129 080
Производство Nickel City Pictures, Gala Media Capital, JaiD7 Pictures
Другие названия
Sleeping Dogs, Recuerdos Mortales, A Teia, Fantomele trecutului, He'Khashood Ha'Akharon, Księga luster, Peeglite raamat, Sleeping Dogs - A Teia, Sleeping Dogs - Manche Lügen sterben nie, Sombras del pasado, Szunnyadó vérebek, Κρυμμένα μυστικά, Сплячі собаки, Спящи кучета, Спящие псы, 沉睡烈犬, 睡狗, 超危險警探, Сплячі пси, החשוד האחרון, 超危险警探

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 21 голос
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2415 В жанре «криминал»  200 В жанре «детектив»  54 В жанре «триллер»  477 В фильмах Австралии  33 В фильмах 2024 года  131
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Спящие псы - Дублированный трейлер
Спящие псы Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Спящие псы

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Общие впечатления: фильм воспринимается как достойный детективный триллер, без ярких эффектов. Сильные стороны: ясный детектив, неожиданная концовка, уверенная игра Рассела Кроу. Слабые стороны: явных минусов не отмечено. Общая оценка: зрители рекомендуют тем, кто любит расследования и детективы. Фильм подойдет поклонникам жанра.
Саммари составлено ИИ на основе 3 отзывов.

Отзывы о фильме

User 6 мая 2024, 00:09
Рекомендую) понравится тем кто любим расследования и детективы
Comon 15 мая 2024, 18:54
Добротный детективный триллер. Расселл Кроу опять хорош, несмотря на лысину, пузяку и провода в башке
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Спящие псы - смотреть в онлайн-кинотеатре

Спящие псы

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