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Постер фильма Самая большая луна
3.8
Самая большая луна - Трейлер
Киноафиша Фильмы Самая большая луна
3.8

Самая большая луна

, 2024
Samaya bolshaya luna
Россия / фантастика, боевик / 18+
Фантастический экшн о людях со сверхспособностями
Трейлеры
Постер фильма Самая большая луна
3.8
Самая большая луна - Трейлер
Самая большая луна  Трейлер

О фильме

Среди нас живут эмеры, сверхлюди, наделённые необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли, но при этом не способны любить. Их существование находится под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всё изменить. Катю всю жизнь ограждали от любых эмоций, она даже не представляет, какой невероятной силой обладает. Суждено ли ей спасти этот мир, или она была создана его разрушить?

В ролях

Симона Куст
Иван Ивашов
Иван Ивашов
Denis
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Аристарх Венес
Аристарх Венес
Таша Цветкова
Таша Цветкова
Александр Гришин
Александр Гришин
Makeev
Владимир Гарцунов
Владимир Гарцунов
Vitya Strakh
Артём Кисаков
Emer
Иван Капорин
Иван Капорин
Emer
Egor Averin
Kannibal
Василий Башмаков
Paren
Aleksandr Garanin
Passazhir sapsana
Режиссер Алексей Попогребский
Сценарист Елена Ванина, Алексей Попогребский
Композитор Игорь Вдовин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 22 февраля 2024
Дата выхода
4 июля 2024 Россия Атмосфера Кино
4 июля 2024 Азербайджан
22 февраля 2024 Казахстан 16+
22 февраля 2024 Кыргызстан
22 февраля 2024 Молдавия
22 февраля 2024 Таджикистан
22 февраля 2024 Узбекистан
Бюджет 257 738 000 RUR
Сборы в мире $301 089
Производство Globus-film, Plan 9
Другие названия
Samaya bolshaya luna, Самая большая луна, A Profecia da Lua, The Biggest Moon, Ең үлкен ай

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 23 голоса
2.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3996 В жанре «фантастика»  501 В жанре «боевик»  841 В фильмах России  778 В фильмах 2024 года  283
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Самая большая луна - Трейлер
Самая большая луна Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Самая большая луна

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Сильные стороны: актёрская игра молодых исполнителей, эмоциональная история и качественные визуальные эффекты с музыкой. Слабые стороны: запутанный сюжет в начале, слабая проработка второй половины, ощущение клишированности подачи. Общая оценка зрителей колеблется около 6–7 из 10. Фильм подойдёт поклонникам романтического фэнтези и тем, кто ищет эмоциональное вовлечение, готов к экспериментам сюжета.
Саммари составлено ИИ на основе 13 отзывов.

Отзывы о фильме

User 7 июля 2024, 23:30
Идиотизм, который противоречит сам себе каждые пять минут
thkjump 5 июля 2024, 14:24
А фильм-то очерь неплохой, главные герои подобраны замечательно, красивые, играют очень хорошо и, самое главное, фильм пробивает на эмоции, в их… Читать дальше…
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Новости о фильме

Фильм «Самая большая луна» с Янковским хотят удалить из Сети: создатели признали, что кинолента стала провалом года
7 декабря 2024 10:00 Фильм «Самая большая луна» с Янковским хотят удалить из Сети: создатели признали, что кинолента стала провалом года Рейтинг на Кинопоиске у этой картины 5,2 из 10 возможных.
Симона Куст высвобождает силу своих эмоций в новом трейлере фильма «Самая большая луна»
5 декабря 2023 17:00 Симона Куст высвобождает силу своих эмоций в новом трейлере фильма «Самая большая луна» Подростковое приключенческое фэнтези о любви.
Сверхлюди управляют эмоциями людей в трейлере российского фэнтези «Самая большая луна»
28 сентября 2023 14:40 Сверхлюди управляют эмоциями людей в трейлере российского фэнтези «Самая большая луна» Режиссер утверждает, что это прежде всего история любви.
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