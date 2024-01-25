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Постер мультфильма Приключения динозавров
5.4
Приключения динозавров - Трейлер
Киноафиша Фильмы Приключения динозавров
5.4

Приключения динозавров

, 2021
GG Bond: Diary Of Dinosaurs
Китай / анимация / 18+
Мультфильм о новых приключениях Хрю Бонда и тигрёнка Вуди на планете с динозаврами
Трейлеры
Постер мультфильма Приключения динозавров
5.4
Приключения динозавров - Трейлер
Приключения динозавров  Трейлер

О фильме

Новые приключения уже знакомых героев. Гениальный звёздный агент Джей Хрю Бонд отправляется на планету, на которой была найдена группа древних динозавров. На планете Джей Хрю Бонд попадает в передел с тиранозавром и пропадает с космических радаров. Отважный помощник Джей Хрю Бонда - тигрёнок Вуди отправляется на планету, чтобы спасти звёздного агента. 

На планете Вуди встречает динозавриху Яю, Ушастика Натти и беззубого и доброго динозавра Шарпи. Вуди узнаёт, что армия хищных динозавров досаждает племени травоядных и Вуди вместе и храбрыми друзьями решают помочь Яе справиться с нападками хищников, по пути спасения Джей Хрю Бонда, но кого из них действительно потребуется спасать?...

Режиссер Юй Чжун
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в мире 25 января 2024
Дата выхода
25 января 2024 Россия Cinemaus Studio
25 января 2024 Молдавия
1 февраля 2024 Узбекистан 6+
Сборы в мире $29 089
Производство Winsing Animation
Другие названия
GG Bond: Diary of Dinosaurs, Приключения Динозавров

Рейтинг мультфильма

5.4
Оцените 12 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

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Приключения динозавров - Трейлер
Приключения динозавров Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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