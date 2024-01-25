Новые приключения уже знакомых героев. Гениальный звёздный агент Джей Хрю Бонд отправляется на планету, на которой была найдена группа древних динозавров. На планете Джей Хрю Бонд попадает в передел с тиранозавром и пропадает с космических радаров. Отважный помощник Джей Хрю Бонда - тигрёнок Вуди отправляется на планету, чтобы спасти звёздного агента.

На планете Вуди встречает динозавриху Яю, Ушастика Натти и беззубого и доброго динозавра Шарпи. Вуди узнаёт, что армия хищных динозавров досаждает племени травоядных и Вуди вместе и храбрыми друзьями решают помочь Яе справиться с нападками хищников, по пути спасения Джей Хрю Бонда, но кого из них действительно потребуется спасать?...