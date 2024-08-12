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Постер фильма Чужой: Ромул
7.3
Чужой: Ромул - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Чужой: Ромул
7.3

Чужой: Ромул

, 2024
Alien: Romulus
Великобритания, США / ужасы, фантастика / 18+
Фантастический хоррор о заброшенной космической станции
Трейлеры
Постер фильма Чужой: Ромул
7.3
Чужой: Ромул - Дублированный трейлер
Чужой: Ромул  Дублированный трейлер

О фильме

Исследуя заброшенную космическую станцию, группа космических колонизаторов сталкивается лицом к лицу с самой ужасающей формой жизни во Вселенной.

В ролях

Изабела Мерсед
Изабела Мерсед
Kay
Кэйли Спэни
Кэйли Спэни
Rain
Арчи Рено
Арчи Рено
Tyler
Спайк Фирн
Спайк Фирн
Bjorn
Дэвид Джонссон Фрэй
Andy
Aileen Wu
Navarro
Rosie Ede
WY Officer
Soma Simon
10-Year-Old Punk #1
Bence Okeke
10-Year-Old Punk #2
Viktor Orizu
10-Year-Old Punk #3
Режиссер Федерико Альварес
Сценарист Родольфо Саягес, Федерико Альварес, Ридли Скотт, Dan O'Bannon, Рональд Шусетт
Композитор Бенджамин Уоллфиш
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 15 октября 2024
Премьера в мире 12 августа 2024
Дата выхода
24 августа 2024 Россия
15 августа 2024 Австралия MA 15+
14 августа 2024 Австрия
24 августа 2024 Азербайджан
15 августа 2024 Американские Виргинские острова R
16 августа 2024 Американское Самоа
24 августа 2024 Беларусь
14 августа 2024 Бельгия
16 августа 2024 Болгария
15 августа 2024 Бразилия 16
16 августа 2024 Великобритания 15
15 августа 2024 Венгрия 16
16 августа 2024 Вьетнам
15 августа 2024 Германия 16
15 августа 2024 Гонконг IIB
29 августа 2024 Греция
15 августа 2024 Грузия R
15 августа 2024 Дания 15
15 августа 2024 Израиль 16
23 августа 2024 Индия A
14 августа 2024 Индонезия 13+
16 августа 2024 Ирландия 15A
16 августа 2024 Исландия Unrated
16 августа 2024 Испания
14 августа 2024 Италия 14+
15 августа 2024 Казахстан 18+
15 августа 2024 Катар
16 августа 2024 Китай
16 августа 2024 Кыргызстан
16 августа 2024 Латвия (none)
16 августа 2024 Литва
15 августа 2024 Македония
15 августа 2024 Малайзия 18SG
15 августа 2024 Мексика B
24 августа 2024 Молдавия
15 августа 2024 Нидерланды 16
15 августа 2024 Новая Зеландия R16
15 августа 2024 ОАЭ TBC
24 августа 2024 Польша
15 августа 2024 Португалия M/16
15 августа 2024 Пуэрто-Рико R
16 августа 2024 Румыния o.A.
16 августа 2024 США R
15 августа 2024 Сербия
15 августа 2024 Сингапур NC16
15 августа 2024 Словакия 15
16 августа 2024 Таджикистан
15 августа 2024 Таиланд 15
15 августа 2024 Тайвань 15+
16 августа 2024 Турция 16+
16 августа 2024 Узбекистан
15 августа 2024 Украина 18+
14 августа 2024 Филиппины R-13
14 августа 2024 Финляндия Tulossa
14 августа 2024 Франция
15 августа 2024 Хорватия 15
15 августа 2024 Черногория o.A.
15 августа 2024 Чехия
15 августа 2024 Чили 14
15 августа 2024 Швейцария
14 августа 2024 Швеция 15
15 августа 2024 Эстония
16 августа 2024 ЮАР
14 августа 2024 Южная Корея 15
6 сентября 2024 Япония PG12
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $350 865 342
Производство 20th Century Studios, TSG Entertainment, Scott Free Productions
Другие названия
Alien: Romulus, Чужой: Ромул, Begona: Romul, Ha'No'se'ah Ha'Shmini: Romulus, Obcy: Romulus, Quái Vật Không Gian: Romulus, Svešais: Romulus, Svetimas: Romulas, Tulnukas: Romulus, Vetřelec: Romulus, Yad: Romul, Yaratık: Romulus, Άλιεν: Ρωμύλος, Бөтен: Ромул, Осми путник: Ромул, Пришълецът: Ромул, Чужий: Ромул, エイリアン: ロムルス, 异形：夺命舰, 异形9, 異形：羅穆盧斯, 異形：羅穆路斯, 에일리언: 로물루스, Alien Renaissance, 異形: 羅穆路斯, Alien 7, 異形: 羅穆盧斯

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 123 голоса
7.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1312 В жанре «ужасы»  69 В жанре «фантастика»  168 В фильмах Великобритании  110 В фильмах США  800 В фильмах 2024 года  71
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Чужой: Ромул - Дублированный трейлер
Чужой: Ромул Дублированный трейлер
Чужой: Ромул - Трейлер
Чужой: Ромул Трейлер
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Наша рецензия

Страхи прошлого возвращаются.
Страхи прошлого возвращаются. Девятый, если учитывать кроссоверы с «Хищником», фильм в киносерии «Чужой» оказался в руках режиссера Феде Альвареса. Он уже перезапускал несколько франшиз («Зловещие мертвецы», «Техасская резня бензопилой») и создал одну оригинальную картину «Не дыши», где героиня должна была не издавать ни звука, чтобы спастись от слепого убийцы (напоминает «Чужого», не правда ли?). Так что Альварес как нельзя лучше подходил на роль…

Отзывы зрителей о фильме Чужой: Ромул

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41 Дата обновления: 14 ноября 2025, 11:30
Отзывы разделились: сильные стороны — качественные визуальные эффекты и атмосферный ретро-дизайн локаций, достойная игра актёров. Слабые стороны — слабая проработка сюжета и предсказуемые моменты. В целом фанаты Чужих найдут в фильме знакомые мотивы; остальным он покажется посредственным. Рекомендуется поклонникам франшизы и ценителям ретро-футуризма.
Саммари составлено ИИ на основе 53 отзывов.

Отзывы о фильме

Вадим Радюк 25 августа 2024, 10:46
Полное разочарование от просмотра фильма. Герои не вызывают сочувствия, поражают тупостью. Сам Чужой медленный и не страшный, жаль потраченных денег
Сергей Рябов 24 августа 2024, 17:44
Самый отстойный фильм за последние полгода, который я смотрел!!!!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Режиссёр Феде Альварес обратился к команде спецэффектов, работавшей над фильмом Чужие (1986), чтобы они поработали над существами. По возможности использовались физические декорации, практические модели существ и миниатюры, чтобы обеспечить реализм при последующей работе с визуальными эффектами.

Новости о фильме

Два новых «Хищника» и сиквел «Чужого: Ромул»: глава студии 20th Century рассказал о планах на будущее
25 октября 2024 11:36 Два новых «Хищника» и сиквел «Чужого: Ромул»: глава студии 20th Century рассказал о планах на будущее Продюсер также высказался о дальнейшей судьбе «Главного героя», Kingsman, «Крепкого орешка» и других франшиз.
«Чужой: Ромул» получил дату цифрового релиза
27 сентября 2024 14:08 «Чужой: Ромул» получил дату цифрового релиза Седьмая часть франшизы «Чужой» добилась коммерческого успеха.
Только для взрослых: «Чужой: Ромул» получит приквел, но совсем не такой, как все ждали
9 сентября 2024 14:53 Только для взрослых: «Чужой: Ромул» получит приквел, но совсем не такой, как все ждали Уже от первых постеров мурашки по коже.
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9 сентября 2024 14:28 «Битлджус Битлджус» успешно стартовал в прокате Ностальгия продолжает оставаться в моде.
Мировой бокс-офис: «Дэдпул и Росомаха» продолжают собирать, «Ворон» проваливается
26 августа 2024 16:03 Мировой бокс-офис: «Дэдпул и Росомаха» продолжают собирать, «Ворон» проваливается В зарубежном прокате также стартовал режиссерский дебют Зои Кравиц «Подай знак».
Безупречный оммаж оригиналу: появились первые отзывы о «Чужом: Ромул»
13 августа 2024 15:48 Безупречный оммаж оригиналу: появились первые отзывы о «Чужом: Ромул» Специалисты называют фильм одним из лучших в рамках этой вселенной.

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