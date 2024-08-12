Чужой: Ромул,

Исследуя заброшенную космическую станцию, группа космических колонизаторов сталкивается лицом к лицу с самой ужасающей формой жизни во Вселенной.
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Режиссёр Феде Альварес обратился к команде спецэффектов, работавшей над фильмом Чужие (1986), чтобы они поработали над существами. По возможности использовались физические декорации, практические модели существ и миниатюры, чтобы обеспечить реализм при последующей работе с визуальными эффектами.