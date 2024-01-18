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Миссия в Москве
Mo Si Ke xing dong
Миссия в Москве, 2023
2023 / Китай
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Жанр:
боевик
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Продолжительность
2 часа 8 минут
Год выпуска
2023
Премьера в России
18 января 2024
Премьера в мире
18 января 2024
Возраст
18+
Прокатчик
СБ Фильм
Режиссер
Херман Яу
В ролях
Чжан Ханьюй
Энди Лау
Сюань Хуан
Дженис Мань
Джейсон Гу
Все актеры и съемочная группа
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