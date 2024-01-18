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Mo Si Ke xing dong

Миссия в Москве, 2023

2023 / Китай
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Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 18 января 2024
Премьера в мире 18 января 2024
Возраст 18+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Херман Яу
Херман Яу
В ролях
Чжан Ханьюй
Чжан Ханьюй
Энди Лау
Энди Лау
Сюань Хуан
Дженис Мань
Дженис Мань
Джейсон Гу
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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6 IMDb
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