Непорочное,

Церковь знала лишь один случай непорочного зачатия, но похоже, что Сесилия, новая монашка в таинственном итальянском монастыре, стала второй девой, которая вынашивает ребенка. Местные монахи объявили о чуде, но никто точно не знает, кого на самом деле носит под сердцем девушка – нового спасителя или того, кто погрузит этот мир в вечную тьму.
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Сидни Суини проходила пробы на этот фильм в 2014 году, когда ей было 17 лет, но проект так и не осуществился. Спустя годы она взяла на себя роль продюсера, связалась со сценаристом, приобрела и переработала сценарий, наняла режиссёра, нашла финансирование и продала фильм компании Neon.