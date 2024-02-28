Непорочное,

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Постер фильма Омен. Непорочная
5.7
Омен. Непорочная - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Омен. Непорочная
5.7

Омен. Непорочная

, 2024
Immaculate
США / триллер / 18+
Фильм ужасов о беременной монахине
Трейлеры
Постер фильма Омен. Непорочная
5.7
Омен. Непорочная - Дублированный трейлер
Омен. Непорочная  Дублированный трейлер

О фильме

Церковь знала лишь один случай непорочного зачатия, но похоже, что Сесилия, новая монашка в таинственном итальянском монастыре, стала второй девой, которая вынашивает ребенка. Местные монахи объявили о чуде, но никто точно не знает, кого на самом деле носит под сердцем девушка – нового спасителя или того, кто погрузит этот мир в вечную тьму.

В ролях

Сидни Суини
Сидни Суини
Sister Cecilia
Альваро Морте
Альваро Морте
Father Sal Tedeschi
Симона Табаско
Симона Табаско
Sister Mary
Бенедетта Поркароли
Бенедетта Поркароли
Sister Gwen
Джампьеро Джудика
Джампьеро Джудика
Doctor Gallo
Джорджо Коланджели
Cardinal Franco Merola
Дора Романо
Дора Романо
Mother Superior
Giulia Heathfield Di Renzi
Sister Isabelle
Бетти Педрацци
Sister Francesca
Джузеппе Ло Пикколо
Джузеппе Ло Пикколо
Deacon Enzo
Режиссер Майкл Мохан
Сценарист Andrew Lobel
Композитор Уилл Бейтс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 18 апреля 2024
Премьера в мире 28 февраля 2024
Дата выхода
21 марта 2024 Россия Global Film
21 марта 2024 Австралия MA 15+
4 апреля 2024 Австрия
21 марта 2024 Азербайджан
30 мая 2024 Аргентина
20 марта 2024 Бельгия
22 марта 2024 Болгария
30 мая 2024 Бразилия 18
22 марта 2024 Великобритания 18
21 марта 2024 Венгрия 18
19 апреля 2024 Вьетнам
4 апреля 2024 Германия 18
30 мая 2024 Гонконг III
21 марта 2024 Греция
21 марта 2024 Грузия R
25 апреля 2024 Дания 15
21 марта 2024 Израиль 16
8 мая 2024 Индонезия
22 марта 2024 Ирландия 16
26 апреля 2024 Испания
11 июля 2024 Италия 14+
28 февраля 2024 Казахстан 18+
22 марта 2024 Канада 14A
21 марта 2024 Кипр
22 марта 2024 Кыргызстан
22 марта 2024 Латвия 16+
22 марта 2024 Литва
18 апреля 2024 Малайзия
30 мая 2024 Мексика C
26 апреля 2024 Молдавия
4 апреля 2024 Нидерланды 16
21 марта 2024 Новая Зеландия R16
3 мая 2024 Норвегия 15
5 сентября 2024 ОАЭ TBC
26 апреля 2024 Польша
28 марта 2024 Португалия M/16
22 марта 2024 Румыния o.A.
22 марта 2024 США R
25 апреля 2024 Сербия o.A.
9 мая 2024 Сингапур M18
22 марта 2024 Таджикистан
21 марта 2024 Таиланд 18
22 марта 2024 Тайвань 15+
26 апреля 2024 Турция 16+
21 марта 2024 Узбекистан 18+
21 марта 2024 Украина
20 марта 2024 Филиппины R-16
3 мая 2024 Финляндия Tulossa
20 марта 2024 Франция 12
25 апреля 2024 Хорватия 18
25 апреля 2024 Черногория
21 марта 2024 Чехия
10 июля 2024 Швейцария
17 мая 2024 Швеция 15
22 марта 2024 Эквадор
22 марта 2024 Эстония
17 июля 2024 Южная Корея 15
Бюджет $9 000 000
Сборы в мире $34 853 031
Производство Black Bear, Fifty-Fifty Films, Middle Child Pictures
Другие названия
Immaculate, Inmaculada, Imaculada, Immaculée, Безгрешна, Омен. Непорочная, Arınma, Bezgrešna, Immaculate - La prescelta, Immaculate - Tahraton, Immaculate 聖なる胎動, Nekaltoji, Nevainīgā, Niepokalana, Omen. Bakirə, Patust puhas, Szeplőtlen, Tehora, Tu Viện Máu, Άσπιλη, Проклята Діва, 鬼聖胎, 魔胎, 鬼圣胎, 无瑕修女, معصوم

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 42 голоса
5.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3534 В жанре «триллер»  737 В фильмах США  2072 В фильмах 2024 года  223
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Омен. Непорочная - Дублированный трейлер
Омен. Непорочная Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Омен. Непорочная

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы разделяются: у части зрителей слабая проработка сюжета и несоответствие описанию, бюджетные решения, средняя игра актёров и запутанная концовка. С другой стороны отмечаются умеренно качественные визуальные эффекты и скримеры, которые создают напряжение в отдельных моментах. Общая оценка в районе 5–6/10. Фильм может подойти поклонникам хоррора с умеренной историей и моментами страха, не требующим глубокой повести.
Саммари составлено ИИ на основе 10 отзывов.

Отзывы о фильме

ruhshona20102 25 марта 2024, 04:31
Бред одним словом, добавили всякой всячины и не раскрыли, фильм не раскрыт. Под конец фильма одни вопросы по типу: для чего? Как? Что? Ради этого… Читать дальше…
voronezh20101 24 марта 2024, 17:49
Бред полный
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Сидни Суини проходила пробы на этот фильм в 2014 году, когда ей было 17 лет, но проект так и не осуществился. Спустя годы она взяла на себя роль продюсера, связалась со сценаристом, приобрела и переработала сценарий, наняла режиссёра, нашла финансирование и продала фильм компании Neon.

Новости о фильме

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