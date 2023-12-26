Алиса в стране чудес, 2023

После трагической гибели родителей Алиса переезжает к своей тетушке в роскошный особняк под названием «Страна чудес». Вскоре девушка замечает странную атмосферу в доме: повсюду мелькают таинственные тени, раздаются пугающие звуки и ощущается чье-то невидимое присутствие. Изучая свое новое жилье, Алиса проваливается в кроличью нору и оказывается в Стране Кошмаров.
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