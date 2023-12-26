Алиса в стране чудес, 2023

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Постер фильма Алиса в стране кошмаров
3.6
Алиса в стране кошмаров - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Алиса в стране кошмаров
3.6

Алиса в стране кошмаров

, 2023
Alice in Terrorland
Великобритания / ужасы / 18+
Британский хоррор о девочке, которая сталкивается с безумными героями книги Льюиса Кэрролла
Трейлеры
Постер фильма Алиса в стране кошмаров
3.6
Алиса в стране кошмаров - Дублированный трейлер
Алиса в стране кошмаров  Дублированный трейлер

О фильме

После трагической гибели родителей Алиса переезжает к своей тетушке в роскошный особняк под названием «Страна чудес». Вскоре девушка замечает странную атмосферу в доме: повсюду мелькают таинственные тени, раздаются пугающие звуки и ощущается чье-то невидимое присутствие. Изучая свое новое жилье, Алиса проваливается в кроличью нору и оказывается в Стране Кошмаров.

В ролях

Рула Ленска
Beth
Джон-Пол Гейтс
The Mad Hatter
Стив Рэйт
The Rabbit
Лиззи Уиллис
Alice
Рикки Климптон
The Walrus
Lila Sarner
The Twins
Nigel Troup
The Smoking Man
Nikol Atanasova
The Cheshire Ripper
Режиссер Ричард Джон Тейлор
Сценарист Ричард Джон Тейлор, Lewis Carroll
Композитор Крэйг Гэннон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 26 декабря 2023
Дата выхода
15 февраля 2024 Россия ПилотКино
15 февраля 2024 Азербайджан
28 марта 2024 Бразилия
26 декабря 2023 Великобритания 15
15 февраля 2024 Кыргызстан
15 февраля 2024 Молдавия
28 декабря 2023 ОАЭ TBC
15 февраля 2024 Таджикистан
1 января 2024 Узбекистан
Сборы в мире $1 016 707
Производство Hello Princess, Lytton Bros. Pictures
Другие названия
Alice in Terrorland, Alicia en el país de las pesadillas, Alice no País das Trevas, Алиса в стране кошмаров, آلیس در سرزمین وحشت

Рейтинг фильма

3.6
Оцените 23 голоса
2.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  4011 В жанре «ужасы»  540 В фильмах Великобритании  303 В фильмах 2023 года  283
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Алиса в стране кошмаров - Дублированный трейлер
Алиса в стране кошмаров Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Алиса в стране кошмаров

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Отзывы негативны: фильм не оправдал ожидания, отмечается слабая проработка сценария и нудная подача; пересказ книги «Алиса в стране чудес» кажется узким и неудачным для экранизации. Экспрессивные моменты из трейлера не соответствуют сюжету, фильм воспринимается скучным и медленным. Сильные стороны не отмечаются. Общая оценка низкая. Может подойти зрителям, которым важна дословная адаптация и спокойный темп.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.

Отзывы о фильме

User 20 февраля 2024, 18:13
Не тратьте свое время. Нудная тягомотина. Даже в детстве страшилки интереснее придумывали. Все экспрессивные моменты показаны в трейлере, при этом с сюжетом они не имеют ничего общего. Скучный фильм.
Иван Юдин 16 февраля 2024, 15:12
ЛЮДИ, ОДУМАЙТЕСЬ! Не ходите на этот трэш. Полное разочарование. Тупо пересказали книгу «Алиса в стране чудес». Неинтересно, нудно и скучно. В стране чудес с парой стремных безумцев.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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