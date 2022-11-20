Upon Entry, 2022

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Границы безумия
7.0
Границы безумия - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Границы безумия
7.0

Границы безумия

, 2022
Upon Entry
Испания / драма / 18+
Психологическая драма о семье иммигрантов и их постыдных тайнах
Трейлеры
Постер фильма Границы безумия
7.0
Границы безумия - Дублированный трейлер
Границы безумия  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Испанский драматический фильм является дебютом режиссеров Алехандро Рохаса и Хуана Себастьяна Васкеса в полном метре.

Сюжет картины основан на личном опыте иммигрантов.

Также известен под названием «При входе».

Фильм создавался при поддержке региональной администрации Мадрида и правительства Страны Басков.

Мировая премьера ленты состоялась 22 ноября 2022 года в Эстонии в рамках Международного кинофестиваля в Таллине.

На кинофестивале в Таллине фильм «При входе» получил специальную награду Международного сообщества журналистов.

Также картина стала лауреатом Гран-при 28-го Международного кинофестиваля в Калькутте (Индия) — статуэтки золотого бенгальского королевского тигра.

Ник Шумейкер, который присоединился к Anonymous Content из UTA в 2021 году и возглавляет новое подразделение компании по продажам и финансированию фильмов AC Independent, сказал: «Редко бывает, чтобы дебютный психологический триллер был наполнен провидческим общественным сознанием и был исполнен так хитро и так точно. Столь же редко можно встретить человека, который, по нашему мнению, может распространиться на несколько демографических групп Северной Америки, а не просто проживать в артхаусе». Он добавил, что «после просмотра этого фильма вы никогда не будете проходить таможню в Ньюарке так же!».

Продюсер Карлес Торрас сказал, что «сразу понял, что держит в руках подлинную и аутентичную работу, наполненную чувствительностью, креативностью и талантом», когда он впервые прочитал сценарий. Он охарактеризовал фильм как «настоящий инди-фильм, отличающийся блестящими диалогами, игрой актеров, темпом и правдоподобием мизансцены».

Диего, венесуэльский урбанист, и Елена, танцовщица из Барселоны, прилетают в Соединенные Штаты, чтобы начать новую жизнь. Они хотят преуспеть в карьере и завести семью в «стране возможностей». Но при входе в иммиграционную зону аэропорта Нью-Йорка их проводят в комнату вторичного досмотра, где им приходится пройти психологически изнурительный допрос. Судьба Елены, Диего и их желаний оказывается под вопросом, поскольку пограничник, который проводит допрос, раскрывает нелицеприятные секреты, которыми пара еще не делилась даже друг с другом. 

В ролях

Альберто Амманн
Альберто Амманн
Diego
Бруна Кузи
Бруна Кузи
Elena
Лаура Гомез
Лаура Гомез
Дэвид Комри
Дэвид Комри
Policia sala 1
Бен Темпле
Бен Темпле
Laura Bernis
Taxista
Жерар Омс
Passatger
Tess Newman
Policia sala 2
Johann Pérez Viera
Sr. Bachir
Darryl James Clark
Home llibre
Alicia Durán
Jove
Colin Morgan
Policia finestreta
Режиссер Алехандро Рохас, Хуан Себастьян Васкес
Сценарист Карлес Торрас, Алехандро Рохас, Хуан Себастьян Васкес
Композитор Raquel Torras
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 12 декабря 2023
Премьера в мире 20 ноября 2022
Дата выхода
29 февраля 2024 Россия Пионер
29 февраля 2024 Азербайджан
5 октября 2023 Болгария
16 июня 2023 Испания 16
1 февраля 2024 Италия
29 февраля 2024 Кыргызстан
29 февраля 2024 Молдавия
21 сентября 2023 Нидерланды AL
23 мая 2024 Польша
29 февраля 2024 Таджикистан
5 октября 2023 Узбекистан
1 мая 2024 Франция
1 августа 2025 Япония G
Сборы в мире $1 279 472
Производство Zabriskie Films, Basque Films, Sygnatia
Другие названия
Upon Entry, À Chegada, Border Line, Borderline - Identität unter Verdacht, Do granic, La llegada, Upon Entry - L'arrivo, Upon entry (L'arribada), Upon Entry (La llegada), Κατά την άφιξη, Границы безумия, 入国審査, 入境时分, Girişte

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Обновлено 23 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Границы безумия - Дублированный трейлер
Границы безумия Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше