Upon Entry, 2022

Испанский драматический фильм является дебютом режиссеров Алехандро Рохаса и Хуана Себастьяна Васкеса в полном метре.
Сюжет картины основан на личном опыте иммигрантов.
Также известен под названием «При входе».
Фильм создавался при поддержке региональной администрации Мадрида и правительства Страны Басков.
Мировая премьера ленты состоялась 22 ноября 2022 года в Эстонии в рамках Международного кинофестиваля в Таллине.
На кинофестивале в Таллине фильм «При входе» получил специальную награду Международного сообщества журналистов.
Также картина стала лауреатом Гран-при 28-го Международного кинофестиваля в Калькутте (Индия) — статуэтки золотого бенгальского королевского тигра.
Ник Шумейкер, который присоединился к Anonymous Content из UTA в 2021 году и возглавляет новое подразделение компании по продажам и финансированию фильмов AC Independent, сказал: «Редко бывает, чтобы дебютный психологический триллер был наполнен провидческим общественным сознанием и был исполнен так хитро и так точно. Столь же редко можно встретить человека, который, по нашему мнению, может распространиться на несколько демографических групп Северной Америки, а не просто проживать в артхаусе». Он добавил, что «после просмотра этого фильма вы никогда не будете проходить таможню в Ньюарке так же!».
Продюсер Карлес Торрас сказал, что «сразу понял, что держит в руках подлинную и аутентичную работу, наполненную чувствительностью, креативностью и талантом», когда он впервые прочитал сценарий. Он охарактеризовал фильм как «настоящий инди-фильм, отличающийся блестящими диалогами, игрой актеров, темпом и правдоподобием мизансцены».
Диего, венесуэльский урбанист, и Елена, танцовщица из Барселоны, прилетают в Соединенные Штаты, чтобы начать новую жизнь. Они хотят преуспеть в карьере и завести семью в «стране возможностей». Но при входе в иммиграционную зону аэропорта Нью-Йорка их проводят в комнату вторичного досмотра, где им приходится пройти психологически изнурительный допрос. Судьба Елены, Диего и их желаний оказывается под вопросом, поскольку пограничник, который проводит допрос, раскрывает нелицеприятные секреты, которыми пара еще не делилась даже друг с другом.
|29 февраля 2024
|Россия
|Пионер
|29 февраля 2024
|Азербайджан
|5 октября 2023
|Болгария
|16 июня 2023
|Испания
|16
|1 февраля 2024
|Италия
|29 февраля 2024
|Кыргызстан
|29 февраля 2024
|Молдавия
|21 сентября 2023
|Нидерланды
|AL
|23 мая 2024
|Польша
|29 февраля 2024
|Таджикистан
|5 октября 2023
|Узбекистан
|1 мая 2024
|Франция
|1 августа 2025
|Япония
|G