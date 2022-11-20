Upon Entry, 2022

Испанский драматический фильм является дебютом режиссеров Алехандро Рохаса и Хуана Себастьяна Васкеса в полном метре.

Сюжет картины основан на личном опыте иммигрантов.

Также известен под названием «При входе».

Фильм создавался при поддержке региональной администрации Мадрида и правительства Страны Басков.

Мировая премьера ленты состоялась 22 ноября 2022 года в Эстонии в рамках Международного кинофестиваля в Таллине.

На кинофестивале в Таллине фильм «При входе» получил специальную награду Международного сообщества журналистов.

Также картина стала лауреатом Гран-при 28-го Международного кинофестиваля в Калькутте (Индия) — статуэтки золотого бенгальского королевского тигра.

Ник Шумейкер, который присоединился к Anonymous Content из UTA в 2021 году и возглавляет новое подразделение компании по продажам и финансированию фильмов AC Independent, сказал: «Редко бывает, чтобы дебютный психологический триллер был наполнен провидческим общественным сознанием и был исполнен так хитро и так точно. Столь же редко можно встретить человека, который, по нашему мнению, может распространиться на несколько демографических групп Северной Америки, а не просто проживать в артхаусе». Он добавил, что «после просмотра этого фильма вы никогда не будете проходить таможню в Ньюарке так же!».

Продюсер Карлес Торрас сказал, что «сразу понял, что держит в руках подлинную и аутентичную работу, наполненную чувствительностью, креативностью и талантом», когда он впервые прочитал сценарий. Он охарактеризовал фильм как «настоящий инди-фильм, отличающийся блестящими диалогами, игрой актеров, темпом и правдоподобием мизансцены».