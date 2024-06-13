Сюжет разворачивается в Горном Алтае, где снежные барсы, редкие и величественные хищники, сталкиваются с угрозой исчезновения. Главный герой фильма – детёныш ирбиса, только-только появившийся на свет, которого сотрудники Национального парка “Сайлюгемский” нарекают Турал, что на алтайском языке означает«бессмертный».Такое имя он получил после того, как во время зимней бескормицы все его собратья-барсята погибли, и Турал оказался единственным выжившим. Но когда угроза для жизни миновала, малыш внезапно пропадает из поля зрения сотрудников Национального парка. Сумеет ли он выжить в дикой природе? И вернется ли когда-то в родной Сайлюгем?
|13 июня 2024
|Россия
|Ракета Релизинг