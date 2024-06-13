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Хозяин алтайских гор

Khozyain Altayskikh gor 18+
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О фильме

​Сюжет разворачивается в Горном Алтае, где снежные барсы, редкие и величественные хищники, сталкиваются с угрозой исчезновения. Главный герой фильма – детёныш ирбиса, только-только появившийся на свет, которого сотрудники Национального парка “Сайлюгемский” нарекают Турал, что на алтайском языке означает«бессмертный».Такое имя он получил после того, как во время зимней бескормицы все его собратья-барсята погибли, и Турал оказался единственным выжившим. Но когда угроза для жизни миновала, малыш внезапно пропадает из поля зрения сотрудников Национального парка. Сумеет ли он выжить в дикой природе? И вернется ли когда-то в родной Сайлюгем?

Хозяин алтайских гор - трейлер
Хозяин алтайских гор  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 13 июля 2024
Премьера в мире 13 июня 2024
Дата выхода
13 июня 2024 Россия Ракета Релизинг
Сборы в мире $26 415
Другие названия
Khozyain Altayskikh gor, Хозяин Алтайских гор
Режиссер
Вадим Витовцев
Илья Цыганов
Все актеры и съемочная группа
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Хозяин алтайских гор

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Асель Мишина 6 июня 2024, 10:08
Я думаю фильм будет интересный и на него стоит сходить с детьми!
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Хозяин алтайских гор - трейлер
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