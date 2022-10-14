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Постер фильма Сама любовь
6.4
Сама любовь - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Сама любовь
6.4

Сама любовь

, 2022
She Is Love
США / драма / 18+
Драма о бывших супругах и ошибках прошлого
Трейлеры
Постер фильма Сама любовь
6.4
Сама любовь - Дублированный трейлер
Сама любовь  Дублированный трейлер

О фильме

Патрисия останавливается в небольшом отеле в Корнуолле и встречает своего бывшего мужа Идриса, занимающего должность управляющего гостиницей со своей девушкой Луизой. В общении между троими моментально возникает неловкость. Каждому придётся поразмышлять об ошибках прошлого и решить, кому же принадлежит его сердце.

В ролях

Хейли Беннетт
Хейли Беннетт
Patricia
Сэм Райли
Сэм Райли
Idris
Мариса Абела
Мариса Абела
Louise
Роза Робсон
Kate
Крэйг Расселл
Frank
Марика Хакман
Alice
Jay Jippet
Taylor
Режиссер Джейми Адамс
Сценарист Джейми Адамс
Композитор Chris Hyson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 14 октября 2022
Дата выхода
23 мая 2024 Россия Ten Letters
16 февраля 2023 Бахрейн
3 февраля 2023 Канада 18A
16 февраля 2023 Катар
16 февраля 2023 Кувейт
16 февраля 2023 ОАЭ
16 февраля 2023 Саудовская Аравия

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $7 788
Производство Signature Films
Другие названия
She Is Love, Aşkın Ta Kendisi, Ő a szerelem, Ona jest miłością, Сама любовь

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
4.9 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Сама любовь - Дублированный трейлер
Сама любовь Дублированный трейлер
Сама любовь - Трейлер
Сама любовь Трейлер
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Сама любовь

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