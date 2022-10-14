Сама любовь, 2022

Патрисия останавливается в небольшом отеле в Корнуолле и встречает своего бывшего мужа Идриса, занимающего должность управляющего гостиницей со своей девушкой Луизой. В общении между троими моментально возникает неловкость. Каждому придётся поразмышлять об ошибках прошлого и решить, кому же принадлежит его сердце.
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