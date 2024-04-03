Эдвард — изгой, который пытается начать новую жизнь. Сделав операцию по восстановлению своей внешности, он становится одержим актёром, исполняющим главную роль в театральной постановке, сюжет которой странным образом напоминает его прежнюю жизнь.
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