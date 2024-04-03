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Постер фильма Другой человек
Постер фильма Другой человек
Постер фильма Другой человек
Постер фильма Другой человек
Постер фильма Другой человек
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша Фильмы Другой человек

Другой человек

Изгой преследует актёра, чья роль в спектакле напоминает его собственную жизнь A Different Man 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 12
Не пойду 1

О фильме

Эдвард — изгой, который пытается начать новую жизнь. Сделав операцию по восстановлению своей внешности, он становится одержим актёром, исполняющим главную роль в театральной постановке, сюжет которой странным образом напоминает его прежнюю жизнь.

Другой человек - дублированный трейлер
Другой человек  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 5 ноября 2024
Премьера в мире 3 апреля 2024
Дата выхода
3 октября 2024 Россия Вольга
24 октября 2024 Австралия MA 15+
3 октября 2024 Азербайджан 18+
3 октября 2024 Беларусь
12 декабря 2024 Бразилия
4 октября 2024 Великобритания 15
23 января 2025 Гватемала
5 декабря 2024 Германия 12
4 октября 2024 Ирландия 15A
31 января 2025 Испания
20 марта 2025 Италия
3 октября 2024 Казахстан
17 октября 2024 Кыргызстан 16+
5 декабря 2024 Мексика
31 октября 2024 Нидерланды
24 августа 2024 Новая Зеландия M
20 сентября 2024 США
3 октября 2024 Сингапур M18
17 октября 2024 Узбекистан 18+
8 ноября 2024 Финляндия Tulossa
3 октября 2024 Чехия
Сборы в мире $1 510 108
Производство A24, Grand Motel Films, Killer Films
Другие названия
A Different Man, Un hombre diferente, Inny człowiek, Um Homem Diferente, Un homme différent, Ένας διαφορετικός άνθρωπος, Другой человек, Інша людина, 不同的男人, 非常男人, 顔を捨てた男
Режиссер
Аарон Шимберг
В ролях
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Miles G. Jackson
Patrick Wang
Нил Дэвидсон
Нил Дэвидсон
Jed Rapfogel
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 19 голосов
6.9 IMDb
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Другой человек
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

…И вот Белль признается в любви Зверю, а он превращается в прекрасного принца — финальная фраза «Жили долго и счастливо», правда, уже не звучит. Театральный занавес опускается. Но любовь и добродетель, способные победить любое проклятье, уступают место злому сердцу, уродству и пороку в нью-йоркской версии сказки «Красавица и чудовище». «Другой человек» Аарона Шимберга — как раз тот самый случай, когда хэппи-энд уже с самого начала…
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6 января 2025 18:22
Себастиан Стэн избавляется от уродства, но становится несчастным в трейлере фильма «Другой человек»
Себастиан Стэн избавляется от уродства, но становится несчастным в трейлере фильма «Другой человек» История в духе «Пражского студента» (1913) и повести Адельберта фон Шамиссо «Необычайная история Петера Шлемиля» (1814).
Написать
17 июля 2024 10:33
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Другой человек - дублированный трейлер
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